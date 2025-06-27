中職明星賽門票搶瘋！加開外野L2座位　 29日中午12時開賣

▲中職明星賽平野惠一（左）對決曾豪駒（右）。（圖／中職提供）

記者王真魚／綜合報導

2024年中華職棒明星賽熱度爆表，門票於6月25日中午12點開賣後僅一小時即全數售罄，創下歷年預售紀錄新高。中職聯盟今（27）日宣布，為回應球迷熱烈支持，7月19、20日兩場賽事將加開「外野L2同樂區」，每張票價500元，預計於6月29日中午12點在 ibon 售票系統正式開賣，提供球迷最後進場機會。

今年明星賽連續第二年在台北大巨蛋舉行，結合「瑪利歐賽車世界」主題，打造夏日棒球嘉年華。門票開賣當天瞬間湧入大量搶票人潮，包含限量兩場各252席、每張售價新台幣4080元的「白金特區」也在開賣後瞬間秒殺。根據統計，兩場賽事門票總銷售量突破7萬張，預計再創明星賽史上最高進場紀錄。

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原先未開放的「外野L2」區域，如今將轉為「同樂區」加開販售，單場票價定為500元，提供尚未購票的球迷最後入場機會。聯盟呼籲球迷把握最後一波搶票時機，齊聚大巨蛋共襄盛舉，見證中職年度盛會。

今年明星賽的對戰組合同樣充滿看點，由中信兄弟總教練平野惠一領軍的「TEAM STAR」，對上由WBC台灣隊總教練曾豪駒指揮的「TEAM TAIWAN」，球員名單日前已全數公告。

值得一提的是，「TEAM TAIWAN」特別網羅多位資深球星，包括胡金龍與林智勝兩位過去國家隊常客，共同出賽本屆明星賽，注入世代傳承的意義。