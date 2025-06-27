連2年榮膺大聯盟人氣王！　洋基賈吉7度入選明星賽締生涯紀錄

▲洋基賈吉（Aaron Judge）連2年榮膺明星賽人氣王。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長、「法官」賈吉（Aaron Judge）今年再度證明自己是聯盟人氣與實力兼具的代表球星，隨著2025MLB明星賽將在台灣時間7月16日於亞特蘭大登場，賈吉以401萬2983票拿下全聯盟最高票，確定鎮守美聯外野先發位置，這也是賈吉生涯第7度入選明星賽。

Aaron Judge earns an automatic All-Star bid for being the American League’s leading vote-getter!



Judge led ALL players with 4,012,983 votes! pic.twitter.com/RyKPgNttnv [廣告]請繼續往下閱讀... June 26, 2025

賈吉連續2年在第一階段票選中位居票王，他也是自2007至2008年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）之後，首位完成連2年全聯盟最高票壯舉的球員；國聯方面，洛杉磯道奇球星大谷翔平以396萬7668票成為票數最高的國聯選手。

對於即將在夏季炎熱的亞特蘭大出賽，賈吉態度灑脫，並在辛辛那提受訪時說道：「我很喜歡，你是在打棒球，不論冷熱都沒差，能打這場比賽就是幸福的一件事，你得熱愛它。」

Aaron Judge and Shohei Ohtani received the most votes through phase 1 of All-Star Game voting.



They both automatically qualify as All-Star Game starters! pic.twitter.com/oMrbV0T41E — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 26, 2025

這將是賈吉生涯第7度參與這項夏日盛典（2017、2018、2021至2025），同時他也肩負起帶領洋基重返季後賽的重任。去年雖然球隊無緣封王，但賈吉個人數據依舊耀眼，含季後賽整年擊出58轟、144分打點、133次保送，攻擊指數（OPS）高達1.159，成為聯盟攻擊指標人物。

「他打的棒球跟其他人根本是不同層級的，他就是比所有人更好，等他進入爆發期，那就是連續10天、2周猛轟的時候，他現在能穩定擊出安打，是因為他對打擊技術的掌握越來越純熟，也更清楚自己是什麼樣的打者。」洋基主帥布恩（Aaron Boone）給予愛將滿滿肯定。

MLB Europe fan favourites: Aaron Judge



We asked fans across Europe who to keep an eye on this season in Major League Baseball@FrYankees says: “He is an extraordinary player. When you see him play, you can understand the fans of previous generations who saw all-time players in… pic.twitter.com/reJARwDVw5 — MLB Europe (@MLBEurope) June 26, 2025

截至目前，賈吉本季在三圍打擊數據（.361／.461／.719）、OPS（1.180）、安打（108）、長打（49）與壘打數（215）均為大聯盟第一，美聯得分則以70分領先群雄；賈吉當前28支全壘打則僅次水手重砲羅里（Cal Raleigh）的32轟。

「他真的太強了，是我看過最棒的選手，不管他是不是連兩場打不好，他還是會全力競爭，永遠都有一棒轟出場外的機會，一旦他熱起來，大家要小心。」隊友葛斯密特（Paul Goldschmidt）說道。

葛斯密特表示，「他身體條件頂尖，心理素質也同樣出色，能應對高低起伏，每次他站進打擊區，特別是客場，大家都盯著他、對他喊叫，他在這種聚光燈下依然保持鎮定，這真的令人敬佩。」