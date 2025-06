連2年榮膺大聯盟人氣王！　洋基賈吉7度入選明星賽締生涯紀錄

▲洋基賈吉(Aaron Judge)連2年榮膺明星賽人氣王。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基隊長、「法官」賈吉(Aaron Judge)今年再度證明自己是聯盟人氣與實力兼具的代表球星,隨著2025MLB明星賽將在台灣時間7月16日於亞特蘭大登場,賈吉以401萬2983票拿下全聯盟最高票,確定鎮守美聯外野先發位置,這也是賈吉生涯第7度入選明星賽。

賈吉連續2年在第一階段票選中位居票王,他也是自2007至2008年「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)之後,首位完成連2年全聯盟最高票壯舉的球員;國聯方面,洛杉磯道奇球星大谷翔平以396萬7668票成為票數最高的國聯選手。

對於即將在夏季炎熱的亞特蘭大出賽,賈吉態度灑脫,並在辛辛那提受訪時說道:「我很喜歡,你是在打棒球,不論冷熱都沒差,能打這場比賽就是幸福的一件事,你得熱愛它。」

Aaron Judge and Shohei Ohtani received the most votes through phase 1 of All-Star Game voting. They both automatically qualify as All-Star Game starters! pic.twitter.com/oMrbV0T41E

這將是賈吉生涯第7度參與這項夏日盛典(2017、2018、2021至2025),同時他也肩負起帶領洋基重返季後賽的重任。去年雖然球隊無緣封王,但賈吉個人數據依舊耀眼,含季後賽整年擊出58轟、144分打點、133次保送,攻擊指數(OPS)高達1.159,成為聯盟攻擊指標人物。

「他打的棒球跟其他人根本是不同層級的,他就是比所有人更好,等他進入爆發期,那就是連續10天、2周猛轟的時候,他現在能穩定擊出安打,是因為他對打擊技術的掌握越來越純熟,也更清楚自己是什麼樣的打者。」洋基主帥布恩(Aaron Boone)給予愛將滿滿肯定。

MLB Europe fan favourites: Aaron Judge



We asked fans across Europe who to keep an eye on this season in Major League Baseball@FrYankees says: “He is an extraordinary player. When you see him play, you can understand the fans of previous generations who saw all-time players in… pic.twitter.com/reJARwDVw5