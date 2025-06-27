勇士次輪選進澳洲鋒線＋NCAA冠軍後衛　他大心臟被看好成3D球員

▲今年NCAA冠軍隊佛羅里達大學後場主力理查德 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在今年NBA次輪選秀動作頻頻，先在第52順位挑中澳洲全能鋒線圖希（Alex Toohey），隨後再向上交易3順位，以56號籤搶下今年NCAA冠軍隊佛羅里達大學後場主力理查德（Will Richard），灣區媒體看好身為鋒衛搖擺人的理查德蛻變為3D型角色球員。

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▲勇士次輪選進澳洲全能鋒線圖希。（圖／達志影像／美聯社）

圖希身高6呎8吋（約203公分），擁有7呎（約213公分）臂展，是典型的全能型鋒線，具備防守多樣性與組織意識。他擅長在傳切體系中發揮空切與傳導能力，且在轉換進攻中推進效率高。不過，外線投籃不穩與中距離進攻手段不足仍是隱憂。他在海外兩季三分命中率僅28%，罰球也僅70.7%，得分穩定性有待提升。

隨後勇士將傑瑟普（Justinian Jessup）的簽約權與2032年前50順位受保護的次輪籤交易到灰熊，換回56號籤並選進佛羅里達大學後衛理查德。

▲勇士次輪選進今年NCAA冠軍隊佛羅里主力理查德。（圖／達志影像／美聯社）

這位22歲、身高6呎4吋（約194公分）的鋒衛，是今年NCAA冠軍成員，上季場均繳出13.3分、4.6籃板、1.9助攻，總冠軍戰對休士頓一役攻下全場最高18分，三分球7投4中，展現「大場面」能力。

理查德靠著充滿活力的防守與具備變化的持球投射能力嶄露頭角，《NBC體育》看好他成為3D型角色球員，並強化由柯瑞（Stephen Curry）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）領銜的勇士後場深度。