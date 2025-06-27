湖人兩次交易換到36號籤　選進「潛力側翼」獲A級評價

BREAKING: The Los Angeles Lakers have traded the No. 45 pick & cash to the Minnesota Timberwolves for the No. 36 pick, where they selected high-flying guard Adou Thiero! ????



Thiero at Arkansas: 15.1 PPG, 5.8 RPG, 1.6 SPG, 55 FG%



How will Thiero fit on the Lakers? ???? pic.twitter.com/9MNEUaGdO0 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 27, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人在今年選秀會上積極操作，透過交易成功換到次輪第36順位，選進身高200公分的潛力側翼球員蒂耶羅（Adou Thiero）。美國《雅虎體育》給予A級評價，這位突破型鋒線具備爆發力與防守多樣性，有望成為湖人未來陣容中的關鍵拼圖。

湖人在選秀會第2天先將擁有的55號籤加上現金交易到公牛，換回45號籤，之後又把45號籤和現金送到灰狼，得到36號籤，最終以第36順位選進臂展達213公分的大三側翼球員蒂耶羅，他本季在阿肯色大學繳出場均15.1分、5.8籃板、1.6抄截，投籃命中率達55%。

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▲湖人交易來36號籤，選進潛力側翼球員蒂耶羅。（圖／達志影像／美聯社，下同）

蒂耶羅身體強壯，突破起來猶如坦克般直搗禁區，上季完成45次灌籃，並有6場比賽單場罰球超過10次，展現侵略性與造犯規能力。雖然外線投籃仍待加強，但若能提升投射穩定性，加上7呎臂展（213公分）與跨位防守能力，他有望晉升為具價值的輪替球員。

球風方面，蒂耶羅被拿來與克勞德（Jae Crowder）與強森（Stanley Johnson）相比。3人皆屬防守導向、切入型前鋒，雖投籃不夠穩定，但靠著對抗性與運動能力能在NBA立足，特別是在團隊防守與角色定位明確的體系中更具發揮空間。

球探報告指出，蒂耶羅在直線切入方面具有極大優勢，爆發力與彈跳兼備；傳球方面雖非主要組織點，但能在進攻節奏中做出正確選擇。防守端則因臂展與橫移速度，被視為具備跨位置防守潛力的新星。

不過他在投籃穩定性與防守紀律方面仍存在隱憂，大學3年三分命中率僅28.4%，罰球命中率71.1%；另外控球鬆散、遇壓迫時容易失誤也是待提升之處。防守端則需減少不必要犯規與輪轉失誤，才能在NBA贏得穩定上場時間。