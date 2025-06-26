運動雲

>

曾征戰日職、生前捲入假球案　「蘇心甯前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯、中職）

▲蘇心甯（Lala）近日接受訪問時，首次透露前夫於去年離世的消息。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯、中職）

記者董美琪／綜合報導

「國光女神」蘇心甯（Lala）近日受訪時透露，先前在幫女兒處理戶口資料時，意外得知前夫已於去年辭世。她坦言得知消息後難掩悲傷，連哭了兩日，而前夫身分也隨之曝光，就是曾效力中華職棒La New熊隊、後因涉賭遭終身禁賽的前投手吳偲佑。

根據《TVBS新聞網》報導，蘇心甯因為協助女兒辦理戶籍相關事宜，從戶政單位得知前夫已過世的消息。由於當年對方屢次不忠導致離婚，雙方自此失聯多年。她原以為女兒會因此感到悲痛，但沒想到女兒反而淡然，因從小幾乎未與父親互動，還轉身安慰悲傷的她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧過去，蘇心甯在2009年選擇結束不到兩年的婚姻，原因正是對方外遇。許多網友因此推測，她口中的前夫正是吳偲佑，並認為她此舉間接證實對方的死訊。

▲▼La la蘇心甯前夫吳偲佑過世。（圖／翻攝中職）

吳偲佑出生於1982年，2006年於La New熊隊投出17勝3敗、防禦率2.27的優異表現，吸引日本職棒千葉羅德隊注意，翌年加盟日職。不過僅短暫效力兩季便被釋出，之後重返台灣、再度披上La New戰袍。

然而，2010年職棒爆發簽賭案，吳偲佑被點名涉入，接受調查時承認曾配合放水比賽，隨即遭球團開除並被聯盟永久除名，球員生涯就此畫下句點。

關鍵字： 吳偲佑蘇心甯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

獅隊M4連敗後最快28日封王　兄弟、猿隊有變數

獅隊M4連敗後最快28日封王　兄弟、猿隊有變數

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

熱門新聞

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前職棒球員吳偲佑傳去年過世

2「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

3遭湖人「退貨」中鋒被交易到太陽

4味全龍8月底大巨蛋吸5萬人將加開座位

5「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位

最新新聞

1喜歡固定輪值　李東洺設最低局數標準

2開轟心態大不同　林岳谷沒想複雜

3前職棒球員吳偲佑傳去年過世

4陳柏豪調離終結者　川岸強：不甘心成動力

5恭喜陳佳樂　古久保健二點出課題

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

【被飛蟲襲擊】 #邊荷律 應援到一半落荒而逃XD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366