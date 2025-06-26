曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

▲蘇心甯（Lala）近日接受訪問時，首次透露前夫於去年離世的消息。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯、中職）



記者董美琪／綜合報導

「國光女神」蘇心甯（Lala）近日受訪時透露，先前在幫女兒處理戶口資料時，意外得知前夫已於去年辭世。她坦言得知消息後難掩悲傷，連哭了兩日，而前夫身分也隨之曝光，就是曾效力中華職棒La New熊隊、後因涉賭遭終身禁賽的前投手吳偲佑。

根據《TVBS新聞網》報導，蘇心甯因為協助女兒辦理戶籍相關事宜，從戶政單位得知前夫已過世的消息。由於當年對方屢次不忠導致離婚，雙方自此失聯多年。她原以為女兒會因此感到悲痛，但沒想到女兒反而淡然，因從小幾乎未與父親互動，還轉身安慰悲傷的她。

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回顧過去，蘇心甯在2009年選擇結束不到兩年的婚姻，原因正是對方外遇。許多網友因此推測，她口中的前夫正是吳偲佑，並認為她此舉間接證實對方的死訊。

吳偲佑出生於1982年，2006年於La New熊隊投出17勝3敗、防禦率2.27的優異表現，吸引日本職棒千葉羅德隊注意，翌年加盟日職。不過僅短暫效力兩季便被釋出，之後重返台灣、再度披上La New戰袍。

然而，2010年職棒爆發簽賭案，吳偲佑被點名涉入，接受調查時承認曾配合放水比賽，隨即遭球團開除並被聯盟永久除名，球員生涯就此畫下句點。