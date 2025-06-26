比肩1978年傳奇左投古德利　洋基王牌弗萊德締隊史紀錄

▲條紋軍王牌左投弗萊德（Max Fried）此戰先發7局只失1分非自責分。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基王牌左投弗萊德（Max Fried）在台灣時間26日上午對陣紅人的比賽中，繳出7局僅失1分（非責失）、7次三振的優異表現，率領洋基7比1擊敗紅人，不僅成功避免被橫掃，他更成為本季大聯盟首位達成10勝的投手；弗萊德目前戰績為10勝2敗，防禦率1.92，WHIP為0.94，在108局投球中送出104次三振。

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此役過後，弗萊德也成為自1978年古德利（Ron Guidry）以來，首位在球季前17場先發就拿下至少10勝、且防禦率低於1.95的洋基投手。

《Baseball Reference》記者夏普（Katie Sharp）指出，此項紀錄已有46年無人達成，象徵弗萊德的加盟，對條紋軍投手輪值的巨大影響。

現年31歲的弗萊德今天耗費106球（65顆好球）主導比賽節奏，僅於4局下半因隊友奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）傳球失誤讓對手跑回唯一1分。洋基本季在弗萊德先發的17場比賽中贏了13場，足以證明其已成為王牌右投柯爾（Gerrit Cole）缺陣期間的頂梁柱。

洋基打線今天也以火力全開的表現支援弗萊德，全場掃出13支安打，開路先鋒葛里沙姆（Trent Grisham）單場4安，三壘手奇澤姆在3局上半轟出賽季第11發全壘打，帶有兩分打點，洋基在之後4個半局陸續添得保險分，最終就以7比1收下一場大勝，終結連敗。

4-Hit Night for Trent



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「這感覺不錯，但我們的重點還是要贏球，很大一部分要歸功於隊友幫我得分，讓我有這個機會，這個數據其實更像是團隊的成果，而不是我個人的，」弗萊德賽後謙虛說道。

洋基主帥布恩（Aaron Boone）也給予子弟兵大大讚賞，「我告訴他（弗萊德）說，看你投得越多，我越慶幸自己不是對手打者，他擁有太多武器，球路又都有尾勁，他真的表現非常出色。」