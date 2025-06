比肩1978年傳奇左投古德利　洋基王牌弗萊德締隊史紀錄

▲條紋軍王牌左投弗萊德(Max Fried)此戰先發7局只失1分非自責分。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基王牌左投弗萊德(Max Fried)在台灣時間26日上午對陣紅人的比賽中,繳出7局僅失1分(非責失)、7次三振的優異表現,率領洋基7比1擊敗紅人,不僅成功避免被橫掃,他更成為本季大聯盟首位達成10勝的投手;弗萊德目前戰績為10勝2敗,防禦率1.92,WHIP為0.94,在108局投球中送出104次三振。

The 10th win of the year for Fried #RepBX pic.twitter.com/b7KdjC87XP