狀元弗拉格披32號戰袍　笑回「NBA送給獨行俠第1順位」陰謀論

Cooper Flagg taking a photo with his new #32 Dallas Maverick Jersey ????



(via @NBA)

pic.twitter.com/2K5EQrRRdR — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 26, 2025

記者游郁香／綜合報導

18歲杜克天才弗拉格（Cooper Flagg）正式成為2025年NBA選秀狀元，他將披上獨行俠32號戰袍，對自己能與多名手握冠軍戒的超級球星戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）等人當隊友，他直呼非常幸運，「我想成為一塊海綿，吸收一切。」他也笑著回應達拉斯抽中狀元籤的「陰謀論」。

弗拉格是繼阿奎爾（Mark Aguirre）之後，達拉斯隊史第2位選秀狀元，在選秀會正式登場前，獨行俠已經備妥要販售的「新科狀元32號球衣」。過去穿過32號的達拉斯球員，包括施倫普夫（Detlef Schrempf）以及在達拉斯期間場均能砍19.9分的小前鋒馬什本（Jamal Mashburn）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲弗拉格將披上獨行俠32號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格毫無懸念成為狀元郎後，被媒體問到NBA是否為了唐西奇（Luka Doncic）交易而「送」狀元籤給達拉斯，他笑著回應，「不是。我沒有什麼內幕消息可以提供，如果你是在找這個的話。我只是覺得，一切的安排真的讓我感到很幸運。」

對於選秀過程，弗拉格坦言既焦躁又興奮，「我只是想趕快開始，我整段時間都在訓練，很期待這段過程快點結束，但同時這也是夢想成真，我很努力讓自己好好享受整個歷程。」

▲新科狀元弗拉格盼向戴維斯、厄文等明星學習，「我要當一塊海綿」。（圖／達志影像／美聯社）

這位來自緬因州的超級新星，很清楚自己的角色與期望。他也明白加入一支曾擁有諾威斯基（Dirk Nowitzki）、唐西奇等傳奇球星的球隊所代表的意義，「我知道外界可能會有很高的期待，但我會盡我所能去影響比賽，扮演好我被賦予的任何角色。」

談到將與厄文、戴維斯、湯普森等冠軍巨星合作，弗拉格感到無比幸運，「不是每位狀元都有這樣的機會。我想成為一塊海綿，吸收一切、學習一切。我覺得AD是個非常出色的榜樣，他在攻防兩端的表現以及對勝利的影響力，都是我可以學習的對象。」