完美壓制金鶯打線　「地表最強投」迪格隆8局下無安打才破功

▲遊騎兵王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）此役前6局繳出完全比賽。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

德州遊騎兵在台灣時間26日上午交手金鶯的比賽中，憑藉王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）主投7局僅被敲出一支安打的精采表現，以7比0完封金鶯；賽後遊騎兵收下本季第40勝，也完成近期第4個客場系列賽勝利。

迪格隆本戰再次展現他為何被視為當代最具主宰力的投手之一，他一度投出6局完全比賽，直到7局下半才保送哈勒戴（Jackson Holliday）；8局下半迪格隆面對金鶯首棒打者考瑟（Colton Cowser）時被敲出安打，無安打比賽破功，此時全場響起如雷掌聲，不少金鶯球迷與客場遊騎兵支持者也起立致意。

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「我那時候站在場邊還跟考瑟說，可惡，我真的想守住這場啊，」迪格隆賽後受訪時笑說，「但他們也是大聯盟打者啊，我投了一顆速球，應該是速球，我回到休息區時還問：我剛剛投什麼？感覺有點斷片了，結果是速球，他抓到了。」

這場是迪格隆本季第16場先發，為全隊之最，他僅用96球就投完7局，送出7次三振、2次保送，防禦率進一步壓低至驚人的1.57。

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根據Elias運動統計局資料，迪格隆與前一戰先發的拉茲（Jacob Latz）攜手創隊史紀錄，成為遊騎兵隊史首對連續投出6局以上無安打內容的先發組合；上一次大聯盟有類似紀錄要追溯至2024年費城人特恩布爾（Spencer Turnbull）與惠勒（Zack Wheeler）。

迪格隆本場成功壓制金鶯，除了速球與滑球表現穩定，更在比賽初期大量使用變速球，使對手難以判斷投球節奏，對此迪格隆則解釋道，「觀察打線如何應對我，如果他們只鎖定兩種球路，就會比較容易，所以我試著從一開始就多樣化球路，並在整場持續變化。」

這場無失分的先發內容也讓迪格隆延續「鋼鐵連線」表現，他已經連續13場先發投滿至少5局且僅失2分以下，這是遊騎兵隊史（含參議員時期）最長紀錄，也是2025年全聯盟最長紀錄。

「我只是盡量不讓自己想太多，一天一投、一步一步走，」迪格隆說，「上場時我就一顆球一顆球來，瞄準我的點位，如果失誤了，就馬上重整心態再來一次。」

進攻方面，遊騎兵打線火力多點開花，榮格（Josh Jung）4局上半轟出兩分砲，捕手海姆（Jonah Heim）則在6局上半貢獻陽春砲；「我們還是得一步一步來，」老將賽米恩（Marcus Semien）最後表示，「不能想太遠，每一場比賽都要打好。」