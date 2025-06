完美壓制金鶯打線　「地表最強投」迪格隆8局下無安打才破功

▲遊騎兵王牌投手迪格隆(Jacob deGrom)此役前6局繳出完全比賽。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

德州遊騎兵在台灣時間26日上午交手金鶯的比賽中,憑藉王牌投手迪格隆(Jacob deGrom)主投7局僅被敲出一支安打的精采表現,以7比0完封金鶯;賽後遊騎兵收下本季第40勝,也完成近期第4個客場系列賽勝利。

迪格隆本戰再次展現他為何被視為當代最具主宰力的投手之一,他一度投出6局完全比賽,直到7局下半才保送哈勒戴(Jackson Holliday);8局下半迪格隆面對金鶯首棒打者考瑟(Colton Cowser)時被敲出安打,無安打比賽破功,此時全場響起如雷掌聲,不少金鶯球迷與客場遊騎兵支持者也起立致意。

「我那時候站在場邊還跟考瑟說,可惡,我真的想守住這場啊,」迪格隆賽後受訪時笑說,「但他們也是大聯盟打者啊,我投了一顆速球,應該是速球,我回到休息區時還問:我剛剛投什麼?感覺有點斷片了,結果是速球,他抓到了。」

這場是迪格隆本季第16場先發,為全隊之最,他僅用96球就投完7局,送出7次三振、2次保送,防禦率進一步壓低至驚人的1.57。

根據Elias運動統計局資料,迪格隆與前一戰先發的拉茲(Jacob Latz)攜手創隊史紀錄,成為遊騎兵隊史首對連續投出6局以上無安打內容的先發組合;上一次大聯盟有類似紀錄要追溯至2024年費城人特恩布爾(Spencer Turnbull)與惠勒(Zack Wheeler)。

迪格隆本場成功壓制金鶯,除了速球與滑球表現穩定,更在比賽初期大量使用變速球,使對手難以判斷投球節奏,對此迪格隆則解釋道,「觀察打線如何應對我,如果他們只鎖定兩種球路,就會比較容易,所以我試著從一開始就多樣化球路,並在整場持續變化。」

這場無失分的先發內容也讓迪格隆延續「鋼鐵連線」表現,他已經連續13場先發投滿至少5局且僅失2分以下,這是遊騎兵隊史(含參議員時期)最長紀錄,也是2025年全聯盟最長紀錄。

「我只是盡量不讓自己想太多,一天一投、一步一步走,」迪格隆說,「上場時我就一顆球一顆球來,瞄準我的點位,如果失誤了,就馬上重整心態再來一次。」

進攻方面,遊騎兵打線火力多點開花,榮格(Josh Jung)4局上半轟出兩分砲,捕手海姆(Jonah Heim)則在6局上半貢獻陽春砲;「我們還是得一步一步來,」老將賽米恩(Marcus Semien)最後表示,「不能想太遠,每一場比賽都要打好。」