世俱盃後加盟AC米蘭　皇馬傳奇「魔笛」將披紅黑戰袍再戰世界盃

▲皇家馬德里中場傳奇球星「魔笛」莫德里奇(Luka Modrić)將加盟AC米蘭。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

AC米蘭體育總監塔雷(Igli Tare)近日受訪時透露,克羅埃西亞傳奇、皇馬中場球星「魔笛」莫德里奇(Luka Modrić)已口頭同意在世界俱樂部盃結束後,正式加盟紅黑軍團。

Confirmed: Luka Modrić will sign in as new AC Milan player after Club World Cup The verbal agreement is done and sealed with medical to follow in July, exclusive story confirmed since start of June for Luka’s future. …and ???????????????? ???????? ????????, soon. ???????? pic.twitter.com/Z6PkjGgGeE

「我親自與他交談,看到一位極具競爭慾望的球員,他的加盟對這支需要領袖型球員的團隊至關重要,」塔雷在接受《米蘭體育報》訪問時表示,「莫德里奇問我的第一個問題就是,我們會是一支有爭冠實力的球隊嗎?他贏過6次歐冠冠軍,現在也想從一開始就扮演關鍵角色。」

「他在心理素質、領導力和職業態度方面將帶來巨大影響,他是AC米蘭球迷,這讓這段故事更加激動人心,若他能打出一個精彩賽季,對他備戰明年夏天的世界盃也將大有幫助,」塔雷接著說道。

????????????????????????????????: AC Milan’s sporting director Igli Tare has ???????????????????????????????????? he wants Luka Modrić to join the club soon. “We need new leaders,” he said.



“I spoke to him in person. I saw a guy with a great desire to remain competitive. His arrival would be fundamental… pic.twitter.com/TQ5Q2hPCPd