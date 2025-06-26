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世俱盃後加盟AC米蘭　皇馬傳奇「魔笛」將披紅黑戰袍再戰世界盃

▲皇家馬德里中場傳奇球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）將加盟AC米蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇家馬德里中場傳奇球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）將加盟AC米蘭。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

AC米蘭體育總監塔雷（Igli Tare）近日受訪時透露，克羅埃西亞傳奇、皇馬中場球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）已口頭同意在世界俱樂部盃結束後，正式加盟紅黑軍團。

「我親自與他交談，看到一位極具競爭慾望的球員，他的加盟對這支需要領袖型球員的團隊至關重要，」塔雷在接受《米蘭體育報》訪問時表示，「莫德里奇問我的第一個問題就是，我們會是一支有爭冠實力的球隊嗎？他贏過6次歐冠冠軍，現在也想從一開始就扮演關鍵角色。」

「他在心理素質、領導力和職業態度方面將帶來巨大影響，他是AC米蘭球迷，這讓這段故事更加激動人心，若他能打出一個精彩賽季，對他備戰明年夏天的世界盃也將大有幫助，」塔雷接著說道。

據《ESPN》報導指出，莫德里奇與AC米蘭已就個人條件達成協議，雙方早在6月初、世俱盃開打前便已達成共識，莫德里奇將在賽事結束後正式簽約。

合約內容部份，莫德里奇將與米蘭簽下一份為期一年的合約，附帶一年延長選項，稅後年薪約為350萬歐元（約新台幣1億2180萬），另有獎金條款。

即將於9月滿40歲的莫德里奇，目前身體狀態良好，他渴望透過穩定的出場時間，為明年夏天在美國舉行的世界盃累積實戰經驗，這也代表他將結束在皇家馬德里長達13年的輝煌歲月，該期間他為球隊贏得28座大賽獎盃。

關鍵字： 足球世界俱樂部盃皇家馬德里莫德里奇

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