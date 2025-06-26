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攻防全能潛力無限！新科狀元弗拉格有望成獨行俠「新基石」

記者游郁香／綜合報導

2025年NBA選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）被美國《雅虎體育》評為本屆攻防最全面的球員，展現稀有的高球商與領導潛質，有望成為獨行俠的建隊「新基石」。然而，要邁向明星甚至名人堂等級的道路，他還需在外線穩定性與高階控球能力兩大面向持續精進。

弗拉格具備現代球隊夢寐以求的多功能性。他能從1號位守到5號位，防守端能協防護框也能干擾外圍，進攻端則展現三層次得分能力、優秀的擋拆閱讀與組織視野。無論是持球跳投、空手走位還是籃下終結，皆能轉換自如，足以適應任何戰術需求。

▲▼今年NBA選秀狀元，來自杜克的天才新星弗拉格 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲杜克天才弗拉格毫無懸念成為今年NBA選秀狀元。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格的球風讓人聯想到兩位傳奇鋒線：「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）的全面性、串聯隊友的能力，以及前爵士球員「AK47」基里連科（Andrei Kirilenko）在防守端的破壞性。

弗拉格在場上的拚勁驚人，常見他飛撲救球、卡位搶籃板、在戰術會議中主動發聲，展現不容忽視的「精神」影響力。他的身手與態度讓球探圈普遍認為，達拉斯若能以他為中心打造陣容，有望開啟新時代。

▲▼今年NBA選秀狀元，來自杜克的天才新星弗拉格 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼今年NBA選秀狀元，來自杜克的天才新星弗拉格 。（圖／達志影像／美聯社）

不過，弗拉格仍有兩項成長關鍵。其一是外線穩定性，雖然他本季三分命中率達到39%，但這是他首度展現高水準投射，是否具備持續威脅尚需實戰檢驗。其二則是高階控球技巧，面對壓迫防守時，他尚未能穩定創造空間，偶有陷入多次轉身或勉強出手的狀況，這將是他邁向主攻核心的關鍵門檻。

即便如此，弗拉格的全面性毋庸懷疑，他的「明星地板」極高，「名人堂天花板」可期。對於尋求新核心的獨行俠而言，他的出現或許正是重啟冠軍藍圖的關鍵一環。

關鍵字： 籃球NBA獨行俠弗拉格

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