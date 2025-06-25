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林子崴學林昱珉動作找回節奏　聽蘇打綠的歌哭了：開刀都不容易

▲▼ 林子崴 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林子崴 。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿左投林子崴暌違790天重返一軍先發，主投4局無責失退場。他坦言，在全隊集合時已經哽咽，沖澡時忽然想到蘇打綠的歌曲《十年一刻》中的一句歌詞：「可能無數眼淚在夜晚嚐了又嚐」，這段動刀與復健的日子裡所有的辛苦畫面瞬間湧上心頭。

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林子崴此役投出74球，其中50顆是好球，被敲出4支安打，失1分（非自責分）。他的投球動作引發熱議，與開刀前的動作明顯不同。他坦言，是學習穀保家商學長林昱珉的投球方式，「一開始是看影片揣摩，休賽季時與他一起練習，慢慢抓到感覺，也有問林英傑教練是否可以改成這個動作。一開始頓點不多，後來漸漸投出自己的風格，大概維持了半年，現在比較像是一個『成品』。」

不過在壘上有人時，他還是得改回原本的投球動作。林英傑教練在旁笑著補充，「如果壘上有人還這樣投，跑者可能就從一壘跑到三壘了。」林子崴認為，這樣的投球方式能幫助調整節奏，也更能清楚感受身體各部位的出力方式。

總教練古久保也表示肯定：「這是很好的方式，他透過揣摩動作找到適合自己的投法，配合反作用力與節奏，重心轉移可能更順暢。」古久保也不排除下半季讓他重返一軍輪值的可能性，「但他才剛回來，不能完全放手，會交由投手教練來控管狀況。」

久違重返一軍，林子崴感觸良多。他認為自己在二軍期間已做好萬全準備，因此升上一軍後反而不需額外調整，「只要按照自己的方式持續準備就好。」回顧這場復出戰，他坦言：「雖然4局用球數偏多，但我盡全力去投，想知道自己目前的能耐，未來也會面對不同課題。」

賽後在全隊集合時，黃子鵬也特別請大家分享心情，當下林子崴已哽咽。他透露：「回去洗澡時邊聽歌，聽到蘇打綠那首歌就哭了。其實開刀的過程對誰來說都不容易，而我比較特別的是，像徐若熙是有實績才去開刀，我則是沒有實績，得在二軍一步一步表現突出，才能爭取回到這裡。」

不過他也正面看待這段過程，這段期間，不只提升了身體素質，體重增加、體脂下降，心態上也成長了不少。

關鍵字： 樂天桃猿林子崴一軍投球復出

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