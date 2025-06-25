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獅隊M4連敗後最快28日封王　兄弟、猿隊有變數

▲統一獅林岱安。（圖／統一獅提供）

▲統一獅拚封王最後衝刺。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒2025年上半季戰局進入白熱化，位居榜首的統一獅隊雖在魔術數字亮出M4後意氣風發，但卻接連吞下二連敗，導致最快封王時間被迫延後。依照目前賽程發展，獅隊最快要等到28日才能封王，一旦戰況膠著，甚至可能拖到29日補賽周最後一戰才能定奪半季冠軍。

目前三隊賽程與勝率都仍存在變數，封王關鍵勢必延燒至週末。統一獅若想如期完成上半季封王目標，需力拚三連勝並觀望對手戰況；兄弟則需打出連勝奇蹟；樂天桃猿也可能成為最大「攪局者」。封王倒數計時，三隊將在本週末展開決勝衝刺。

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「餅總」林岳平24日對戰富邦悍將賽前受訪時表示，「本週4場要拿3場。」不料首戰就踢到鐵板，以0比5落敗，接下來3場賽事都相當重要。包含對上台鋼雄鷹（2場）與富邦悍將（1場），若這三場全勝，再搭配第二名的中信兄弟隊在27日對樂天桃猿、28日對雄鷹的兩戰中至少輸掉一場，獅隊最快28日於台南主場提前封王、拋下彩帶。

統一獅上半季最後四場比賽若只取得2勝2敗，中信兄弟將握有逆轉機會。兄弟只要從27日起連勝對樂天、台鋼與29日的補賽，在這波打出7連勝強勢收尾，就有機會超車登頂。第三名的樂天桃猿也還有一絲機會，條件是自己保持連勝，在看獅隊與兄弟的戰局變化，有機會決戰29日補賽最後一戰。

關鍵字： 中職統一獅中信兄弟上半季封王

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