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盼助年輕輪值穩定軍心　白襪小聯盟約簽下「雷神」辛德賈德

▲「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）以小聯盟合約加盟白襪。（圖／達志影像／美聯社）

▲「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）以小聯盟合約加盟白襪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪台灣時間25日宣布，前全明星投手、「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）正式以小聯盟合約加盟球隊，這位32歲的右投將先前往位於亞利桑那的春訓基地進行調整，為重返大聯盟鋪路。

辛德賈德自2023年起便未在大聯盟登板，當時他分別效力於洛杉磯道奇與克里夫蘭守護者，合計出賽18場，戰績為2勝6敗、防禦率6.50；這幾年辛德賈德輾轉多隊，包括天使、費城人、道奇與守護者，但狀態因傷勢接連不斷，始終無法重回巔峰。

這位外號「雷神」的投手，職業生涯起步於紐約大都會，前6個大聯盟賽季皆在大都會度過；辛德賈德生涯累積59勝47敗、防禦率3.71，最佳年份為2016年，該季他繳出14勝9敗、2.60防禦率的成績，不僅入選全明星，更在國聯賽揚獎票選中名列第8。

2020年，辛德賈德右手肘接受韌帶重建手術「TJ」，身體各處也接連傷勢不斷，包括背肌與手指皆受到影響，近年表現大幅下滑，2024年整季也因狀況未改善而未登板。

對於這筆簽約，白襪總教練范納布（Will Venable）表示，「我知道這幾年他做了很多調整，是蠻大幅度的轉變，他一直在尋找適合自己的方式。」

范納布也透露球隊初步的投手規劃，「我們的重點會放在讓他簡化配球，讓他的球更有下沉效果，回到伸卡、滑球這樣的簡單組合，至於具體的計畫或他目前的狀態，我還不清楚，但會一步步來。」

白襪目前戰績僅優於洛磯隊，排名全聯盟倒數第2，面對重建期帶來的挑戰，球隊積極補強投手深度；5月20日簽下右投豪瑟（Adrian Houser）、6月8日補進左投亞歷山大（Tyler Alexander），6月13日再以沃恩（Andrew Vaughn）交易換來右投席瓦利（Aaron Civale），三人皆有機會在交易截止日前成為潛在籌碼。

「能有這些資深投手加入，對我們維持整季戰力至關重要，」范納布接著強調，「即使不是用巔峰球威，他們也能靠經驗化解危機，他們知道怎麼掌控比賽、減少傷害，並以場上與場下的表現幫助我們的年輕投手成長。」

值得一提的是，范納布球員時期曾與辛德賈德交手，6打數擊出3安打，包含1支三壘打與2分打點，最後他也笑說，「我能打到他的球都很驚訝了，所以我很滿意，他現在有些地方需要調整，我們拭目以待。」

關鍵字： MLB芝加哥白襪辛德賈德

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