盼助年輕輪值穩定軍心　白襪小聯盟約簽下「雷神」辛德賈德

▲「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)以小聯盟合約加盟白襪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥白襪台灣時間25日宣布,前全明星投手、「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)正式以小聯盟合約加盟球隊,這位32歲的右投將先前往位於亞利桑那的春訓基地進行調整,為重返大聯盟鋪路。

The White Sox have signed Noah Syndergaard to a minor league deal, per multiple reports.



Syndergaard hasn't pitched since August 27, 2023. pic.twitter.com/SDqltZsnkg [廣告]請繼續往下閱讀... June 24, 2025

辛德賈德自2023年起便未在大聯盟登板,當時他分別效力於洛杉磯道奇與克里夫蘭守護者,合計出賽18場,戰績為2勝6敗、防禦率6.50;這幾年辛德賈德輾轉多隊,包括天使、費城人、道奇與守護者,但狀態因傷勢接連不斷,始終無法重回巔峰。

這位外號「雷神」的投手,職業生涯起步於紐約大都會,前6個大聯盟賽季皆在大都會度過;辛德賈德生涯累積59勝47敗、防禦率3.71,最佳年份為2016年,該季他繳出14勝9敗、2.60防禦率的成績,不僅入選全明星,更在國聯賽揚獎票選中名列第8。

White Sox Sign Noah Syndergaard To Minor League Deal https://t.co/105mbGzq2h pic.twitter.com/SIJaAIMRBT — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) June 24, 2025

2020年,辛德賈德右手肘接受韌帶重建手術「TJ」,身體各處也接連傷勢不斷,包括背肌與手指皆受到影響,近年表現大幅下滑,2024年整季也因狀況未改善而未登板。

對於這筆簽約,白襪總教練范納布(Will Venable)表示,「我知道這幾年他做了很多調整,是蠻大幅度的轉變,他一直在尋找適合自己的方式。」

#WhiteSox have signed RHP Noah Syndergaard to a minor league deal. He last pitched in 2023 and has reported to the complex in Arizona.pic.twitter.com/qe9vSHfMoI https://t.co/thevrYsy6G — Adrian White (@AdrianWhiteSox) June 24, 2025

范納布也透露球隊初步的投手規劃,「我們的重點會放在讓他簡化配球,讓他的球更有下沉效果,回到伸卡、滑球這樣的簡單組合,至於具體的計畫或他目前的狀態,我還不清楚,但會一步步來。」

白襪目前戰績僅優於洛磯隊,排名全聯盟倒數第2,面對重建期帶來的挑戰,球隊積極補強投手深度;5月20日簽下右投豪瑟(Adrian Houser)、6月8日補進左投亞歷山大(Tyler Alexander),6月13日再以沃恩(Andrew Vaughn)交易換來右投席瓦利(Aaron Civale),三人皆有機會在交易截止日前成為潛在籌碼。

.@Noahsyndergaard turned in a quality start with 6.0 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 1 BB and 6 K.



None were nastier than this. pic.twitter.com/imD1vYG502 — New York Mets (@Mets) August 23, 2018

「能有這些資深投手加入,對我們維持整季戰力至關重要,」范納布接著強調,「即使不是用巔峰球威,他們也能靠經驗化解危機,他們知道怎麼掌控比賽、減少傷害,並以場上與場下的表現幫助我們的年輕投手成長。」

值得一提的是,范納布球員時期曾與辛德賈德交手,6打數擊出3安打,包含1支三壘打與2分打點,最後他也笑說,「我能打到他的球都很驚訝了,所以我很滿意,他現在有些地方需要調整,我們拭目以待。」