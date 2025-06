雷霆總冠軍遊行！全城致敬一哥　奧克拉荷馬市設「SGA紀念日」

“On Wednesday July 30th, will be the MVP of the NBA… Shai Gilgeous-Alexander day!”



OKC Mayor David Holt has announced that July 30th is now SGA Day in Oklahoma City ????????



(via @NBA)pic.twitter.com/FJNVw8lT3N — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 24, 2025

記者游郁香/綜合報導

雷霆本周從搶七大戰脫穎而出,勇奪搬遷至奧克拉荷馬後的隊史首冠,台灣時間25日舉行總冠軍遊行,與球迷一起歡慶榮耀時刻。當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)成為全場焦點,獲得排山倒海的「MVP」歡呼,市長霍特(David Holt)更在遊行上宣布,將7月30日訂為「SGA日」。

“MVP” chants are ROARING for Shai Gilgeous-Alexander at the Thunder championship parade ????️????



(via @NBA)pic.twitter.com/aIxkHS4KGp — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 24, 2025

雷霆在搶七戰登場前就準備好的「冠軍巴士」今日派上用場,本季囊括年度MVP、分區冠軍賽MVP與總決賽MVP的當家頭牌吉爾吉斯-亞歷山大,除了在巴士上與球迷開心互動,更下車與大家一一擊掌,隨著現場氣氛越來越嗨,他脫下上衣,捧著歐布萊恩金盃走入人群,一些幸運粉絲甚至摸到了冠軍金盃。

Shai Gilgeous-Alexander showing some love to the Thunder fans at the championship parade ????



The Finals MVP is living it up!



(via @NBA)pic.twitter.com/gEg61hqzJa — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 24, 2025

SGA的爸爸也出現在遊行隊伍中,他自豪地說,「是的,Shai會打籃球,他真的很厲害,但那並不代表他在人格上比其他人優越。真正讓他成為更好人的,是他在球場之外的表現,這才是我最感到驕傲的地方。」

Shai just taking it all in during the parade ???????? pic.twitter.com/kz7YYqE2yP — NBA (@NBA) June 24, 2025

這位26歲新生代巨星,本季以場均32.7分登上得分王寶座,根據統計,他是NBA史上第2年輕達成MVP、FMVP與得分王「3冠王」成就的球員,僅次於傳奇中鋒賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)。

SGA今年季後賽2度率雷霆從搶七戰脫穎而出,總決賽4勝3敗擊退「最強黑馬」溜馬,替奧克拉荷馬帶來等候多時的總冠軍,奧市市長霍特在遊行中宣布,將7月30日定為「SGA日」,以表彰他對城市與雷霆隊的卓越貢獻。