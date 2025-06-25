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雷霆總冠軍遊行！全城致敬一哥　奧克拉荷馬市設「SGA紀念日」

記者游郁香／綜合報導

雷霆本周從搶七大戰脫穎而出，勇奪搬遷至奧克拉荷馬後的隊史首冠，台灣時間25日舉行總冠軍遊行，與球迷一起歡慶榮耀時刻。當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）成為全場焦點，獲得排山倒海的「MVP」歡呼，市長霍特（David Holt）更在遊行上宣布，將7月30日訂為「SGA日」。

雷霆在搶七戰登場前就準備好的「冠軍巴士」今日派上用場，本季囊括年度MVP、分區冠軍賽MVP與總決賽MVP的當家頭牌吉爾吉斯-亞歷山大，除了在巴士上與球迷開心互動，更下車與大家一一擊掌，隨著現場氣氛越來越嗨，他脫下上衣，捧著歐布萊恩金盃走入人群，一些幸運粉絲甚至摸到了冠軍金盃。

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SGA的爸爸也出現在遊行隊伍中，他自豪地說，「是的，Shai會打籃球，他真的很厲害，但那並不代表他在人格上比其他人優越。真正讓他成為更好人的，是他在球場之外的表現，這才是我最感到驕傲的地方。」

這位26歲新生代巨星，本季以場均32.7分登上得分王寶座，根據統計，他是NBA史上第2年輕達成MVP、FMVP與得分王「3冠王」成就的球員，僅次於傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

SGA今年季後賽2度率雷霆從搶七戰脫穎而出，總決賽4勝3敗擊退「最強黑馬」溜馬，替奧克拉荷馬帶來等候多時的總冠軍，奧市市長霍特在遊行中宣布，將7月30日定為「SGA日」，以表彰他對城市與雷霆隊的卓越貢獻。

關鍵字： 籃球NBA奧克拉荷馬雷霆Shai Gilgeous-Alexander

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