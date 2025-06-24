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從古林旅日到勝騎士未定　餅總坦言「洋投風火輪」早有佈局

▲統一獅隊洋將飛力獅。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊洋將飛力獅。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅正值爭奪上半季冠軍的關鍵時刻，回顧球隊對洋投的高度仰賴，總教練「餅總」林岳平坦言，這正是一開始的戰略部署。

他指出，從古林睿煬確定轉戰日職開始，球隊就已預見本土投手戰力可能出現空缺。因此早在去年底洋將補強階段，便預先找齊四名洋投，當時勝騎士是否歸隊尚未確定，「這就是我們的先期規劃。以現在來看，本土投手的確是我們的缺點，在還沒辦法有固定土投先發時，只能用此方式彌補。」

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外界形容統一獅出現「洋投風火輪」，林岳平坦言其實早就啟動這樣的運作，「去年還有本土投手（古林）可以輪替，戰況比較不會有太大落差。去年是一週五戰，如果本土投手無法搶下勝場，整體戰局會比較辛苦。」

目前已經累計43場洋投先發，估算上半季結束有機會達到46場，味全2023年下半季冠軍多達47場，接近此數量。林岳平坦言：「目前的狀況，短期內要解決這個問題確實有難度。我也希望能盡快找到固定的本土輪值，但目前還沒完全到位。畢竟球季還要持續走下去，現階段只能以此方式運作。」

面對爭冠關鍵週的輪值調整，單週首戰改由郭俊麟取代林詔恩先發，餅總解釋：「詔恩已經連續兩週對富邦悍將，這週只是做順序的對調。」至於本週日保留比賽的登板安排，他強調，「目標是前四戰至少搶下三勝，再來考慮最後一場。」

另外，林安可因右大腿緊繃缺陣多日，24日重返第四棒打線。林岳平透露：「經過超音波檢查，肌肉恢復狀況良好，因此已能正常出賽。」

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