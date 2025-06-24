林立下二軍完全好再歸隊！6連戰先發少一人？古久保：輪值已有底

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿展開第二周6連戰，馬傑森、黃子鵬昨天下二軍後，球團今天賽前也把林立下放二軍，總教練古久保健二表示，希望林立身體狀況是百分百到位再歸隊。

對於馬傑森昨天下二軍，古久保坦言，他的狀態一直沒有很好，「如果繼續把他留在一軍，上場機會還是少一點，其實現在換人的時間點已經慢了，感覺要早點讓他下去調整，也希望他能想辦法把狀態拉回來。」

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林立則是身體狀況一直沒有完全恢復。古久保說，「之前傷後回來，看起來是沒有完全好，乾脆讓他下去好好調整再回來。」

猿隊面對上半季最後6連戰，黃子鵬已經先下二軍，林子崴今升一軍先發，本周扣除3名洋投後，還需要一位本土輪值。古久保表示，先發人選都已經安排好，至於是哪一位本土，「就讓大家自行想像」。

他進一步指出，現在二軍也沒有可以上來一軍的選手，會以目前在一軍的投手為主。

面對統一獅已經點亮上半季封王魔術數字，桃猿還有爭冠機會，古久保健二直言，「我們剩下的比賽，只能全部贏下來，但6連戰對選手來說體力消耗真的滿大，還是會以身體健康的選手為主，讓他們上場先發。」

馬傑森、林立下二軍後，董順傑、杜禹鋒今天升上一軍，此役在板凳待命。