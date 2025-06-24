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台美混血卡洛爾左手腕骨裂　進傷兵名單歸期未定

▲▼響尾蛇卡洛爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡洛爾左手腕骨裂。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

響尾蛇傳出傷兵消息，台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）被診斷出左手腕骨裂。總教練羅布洛（Torey Lovullo）今（24）日表示，目前無法確認卡洛爾將缺陣多久，也未確定是否需要動手術。

根據《亞利桑那共和報》記者皮耶柯羅（Nick Piecoro）報導，球隊預計明（25）日將卡洛爾送入傷兵名單，由3A的外野手麥卡錫（Jake McCarthy）遞補升上大聯盟。

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這起傷勢發生於上周對戰藍鳥的比賽，當時卡洛爾在對戰布魯爾（Justin Bruihl）時遭一顆時速91英里的伸卡球直擊左手腕，之後立刻被換下場，儘管當下並未顯現骨折徵兆，但後續恢復進展不佳，持續有不適感，最終透過MRI確認為骨裂傷勢。

▲▼響尾蛇卡洛爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡洛爾本季打出生涯年，可惜因骨裂需脫離戰線。（圖／達志影像／美聯社）

本季24歲的卡洛爾展現全明星等級火力，出賽72場打擊率0.255、上壘率.341、長打率.573，敲出20支全壘打，6月狀態更是火燙，近13戰貢獻9支長打，是球隊打線不可或缺的核心。

隨著卡洛爾缺陣，響尾蛇已改由佩多莫（Geraldo Perdomo）擔任右投先發時的首棒，老將格里楚克（Randal Grichuk）則頂替外野防區。

6月以來，響尾蛇已陸續折損投手伯恩斯（Corbin Burnes）、普克（A.J. Puk）、馬丁尼茲（Justin Martinez）3名主力投手，加上捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）與卡洛爾都遭遇骨裂傷勢，球隊在競爭激烈的國聯西區已拉起危機警報。

關鍵字： MLB響尾蛇卡洛爾

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