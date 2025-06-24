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哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

▲▼溜馬一哥哈利伯頓重傷，女友瓊斯蹲在他身旁安慰 。（圖／翻攝自IG／jadeeejones）

▲溜馬一哥哈利伯頓重傷，女友瓊斯蹲在他身旁安慰 。（圖／翻攝自IG／jadeeejones）

記者游郁香／綜合報導

溜馬當家王牌哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在NBA總冠軍賽G7首節遭逢嚴重傷勢，經核磁共振（MRI）檢查確認右腳阿基里斯腱撕裂，預計今（24）日在紐約進行手術，由名醫歐馬利（Martin O’Malley）執刀，名主播考赫德（Colin Cowherd）也藉此事件呼籲NBA修改季後賽賽制。

哈利伯頓帶著右小腿拉傷出戰搶七戰，卻在首節連飆3顆三分後，在一次突破過程中「無碰撞」倒下，隨即宣告無緣剩餘賽事。溜馬今日發出聲明，確認這位25歲全明星控衛撕裂了右腳阿基里斯腱，預計今日在紐約「特別外科醫院」（Hospital for Special Surgery）進行手術，由名醫歐馬利執刀，他曾替薩姆納（Edmond Sumner）、懷斯曼（James Wiseman）和傑克森（Isaiah Jackson）等球員治療過。

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哈利伯頓遭逢生涯最大打擊，與他交往多年的女友瓊斯（Jade Jones）在限時動態上貼出蹲在他身旁給予安慰的照片，「一路陪你走過這段旅程，我們會記一輩子。你真的很了不起！」

哈利伯頓的重傷也掀起季後賽賽制改革的討論。知名體育主播考赫德在節目中直言，「NBA該警覺了，縮短季後賽！」他建議，「在總冠軍賽前的所有系列戰都不要再打7戰4勝制了。」不過他認為東區與西區冠軍賽或許仍可保留7戰制，但其他輪次應做調整。

考赫德強調，NBA並不是一個固執的聯盟，他相信這樣的變革是可能發生的。他還指出聯盟即將簽下一份價值760億美元的轉播權新合約，「這些寡頭與億萬富豪可以少賺幾場比賽的錢。」

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲溜馬王牌球星哈利伯頓重傷後，名主播建議NBA更改季後賽賽制。（圖／ 達志影像／美聯社）

雖然這項主張頗具啟發性，但實現機率似乎不高。事實上，NBA早年首輪系列戰本來就是5戰3勝制，後來才改為7戰。過去也有不少人主張將例行賽從82場縮短，但要讓聯盟與球隊都同意減少收益，絕非易事。

縮短系列戰有可能提高每場比賽的重要性、提升觀賞價值，也能減少球員的身體負擔，但同時也會讓NBA曝光時程縮短，這對聯盟而言恐怕不樂見。

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Tyrese Haliburton

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