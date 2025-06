哈利伯頓今動刀！女友安慰　名主播呼籲改賽制：NBA該警覺

▲溜馬一哥哈利伯頓重傷,女友瓊斯蹲在他身旁安慰 。(圖/翻攝自IG/jadeeejones)

記者游郁香/綜合報導

溜馬當家王牌哈利伯頓(Tyrese Haliburton)在NBA總冠軍賽G7首節遭逢嚴重傷勢,經核磁共振(MRI)檢查確認右腳阿基里斯腱撕裂,預計今(24)日在紐約進行手術,由名醫歐馬利(Martin O’Malley)執刀,名主播考赫德(Colin Cowherd)也藉此事件呼籲NBA修改季後賽賽制。

哈利伯頓帶著右小腿拉傷出戰搶七戰,卻在首節連飆3顆三分後,在一次突破過程中「無碰撞」倒下,隨即宣告無緣剩餘賽事。溜馬今日發出聲明,確認這位25歲全明星控衛撕裂了右腳阿基里斯腱,預計今日在紐約「特別外科醫院」(Hospital for Special Surgery)進行手術,由名醫歐馬利執刀,他曾替薩姆納(Edmond Sumner)、懷斯曼(James Wiseman)和傑克森(Isaiah Jackson)等球員治療過。

哈利伯頓遭逢生涯最大打擊,與他交往多年的女友瓊斯(Jade Jones)在限時動態上貼出蹲在他身旁給予安慰的照片,「一路陪你走過這段旅程,我們會記一輩子。你真的很了不起!」

哈利伯頓的重傷也掀起季後賽賽制改革的討論。知名體育主播考赫德在節目中直言,「NBA該警覺了,縮短季後賽!」他建議,「在總冠軍賽前的所有系列戰都不要再打7戰4勝制了。」不過他認為東區與西區冠軍賽或許仍可保留7戰制,但其他輪次應做調整。

Colin Cowherd urges the NBA to have 5-game series in the playoffs after Tyrese Haliburton's Achilles injury.



"The NBA is on notice. Shorten the playoffs...The oligarchs and the billionaires have a $76 billion contract coming. They can give a couple of games back." pic.twitter.com/xkvX7HmbZx