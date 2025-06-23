中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

▲明星賽名單揭曉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽將於7月登場，「TEAM STAR」與「TEAM TAIWAN」兩隊名單正式揭曉，分別由平野惠一與曾豪駒擔任總教練。特別的是，今年將引退的兩位球星林智勝與胡金龍，將披上中華隊戰袍參戰，曾豪駒也特別說明了背後原因。

首次執掌明星隊兵符的平野惠一表示：「第一次擔任明星賽總教練，倍感責任。聚集各隊人氣球星，最重要的任務就是確保球員健康不受傷，讓球迷開心觀賽，感受棒球的魅力，能夠盡一份心力，我感到非常榮幸。」

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談到將對決中華隊總教練、去年12強世界冠軍教頭曾豪駒，平野也笑說：「台灣能贏得12強我真的很開心，如果問我支持誰？我會毫不猶豫地支持台灣。」

對於中華隊納入兩位即將引退的老將，曾豪駒解釋：「林智勝與胡金龍是中華隊的常客，過去為國家隊立下汗馬功勞，在他們的引退年，希望能讓他們再度穿上中華隊戰袍，除了傳承經驗，也讓球迷一同見證他們的最後身影，為中職、為台灣棒球加油。」

去年明星賽有王建民、彭政閔與陳金鋒等重量級教練群領銜演出，今年是否也有特別驚喜？曾豪駒賣關子笑說：「去年那些哏我賽前都不知道，今年會發生什麼事，我也不知道，請球迷敬請期待！」

▲中華隊名單。（圖／記者楊舒帆攝）

▲明星隊名單。（圖／記者楊舒帆攝）