歷史性封后！萬卓索娃柏林賽奪冠　締賽史最低排名冠軍紀錄

▲前溫布頓冠軍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）柏林女網賽奪冠。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

前溫網冠軍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）在2025柏林女網賽寫下重返巔峰的一頁，歷經長達近一年的傷勢休戰後，萬卓索娃在決賽中歷經3盤大戰，以7比6（10）、4比6、6比2擊敗中國資格賽大黑馬王欣瑜，以世界排名第164名的身份強勢奪冠，成為該賽事史上排名最低的單打冠軍。

這位25歲捷克名將的傷癒復出之路充滿挑戰，2024年下半賽季因肩部手術報銷，今年初又因傷復發再度休戰三個月，直到法網才重返戰場。

此次在柏林奪冠之路上，她一路擊敗包括澳網冠軍基絲（Madison Keys）、2023年在巴特洪堡奪冠的施奈德（Diana Shnaider）、溫網決賽老對手賈貝爾（Ons Jabeur），以及世界排名第一的現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），終於改寫自己過去對世界第一選手的不勝紀錄。

Happy Finals Day



Wang Xinyu vs. Marketa Vondrousova#BTO pic.twitter.com/F5Ij0gdw9Y — wta (@WTA) June 22, 2025

首盤萬卓索娃陷入苦戰，一度以3比5落後，但她沒有自亂陣腳，一分一分苦苦追趕，最終在王欣瑜2度發球勝盤的情況下完成破發，將比賽拖入搶7；搶7局中萬卓索娃挽救6個盤末點後逆轉拿下。

次盤遭王欣瑜拿下後，萬卓索娃在決勝盤迅速建立破發優勢，並在關鍵時刻化解2個破發點，最終如願封后。「我們原本只是想來贏下第一輪比賽，沒想到竟然一路走到這裡，我真的非常感激能站在這裡，」萬卓賽後激動表示。

Women to win Wimbledon and another event on grass this decade:



- Marketa Vondrousova (Wimbledon 2023, Berlin 2025)



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此次奪冠不僅讓萬卓索娃重拾信心，也寫下柏林賽會新紀錄，以164名的世界排名奪冠，打破2021年薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）世界排名106名的紀錄；而王欣瑜此役雖未能登頂，但仍締造職業生涯最佳表現，首次闖入WTA巡迴單打決賽，值得肯定。