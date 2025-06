歷史性封后！萬卓索娃柏林賽奪冠　締賽史最低排名冠軍紀錄

▲前溫布頓冠軍萬卓索娃(Marketa Vondrousova)柏林女網賽奪冠。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

前溫網冠軍萬卓索娃(Marketa Vondrousova)在2025柏林女網賽寫下重返巔峰的一頁,歷經長達近一年的傷勢休戰後,萬卓索娃在決賽中歷經3盤大戰,以7比6(10)、4比6、6比2擊敗中國資格賽大黑馬王欣瑜,以世界排名第164名的身份強勢奪冠,成為該賽事史上排名最低的單打冠軍。

The Trophy suits you fantastic, Marketa #Vondrousova #BTO pic.twitter.com/bQj00mJZG3

這位25歲捷克名將的傷癒復出之路充滿挑戰,2024年下半賽季因肩部手術報銷,今年初又因傷復發再度休戰三個月,直到法網才重返戰場。

此次在柏林奪冠之路上,她一路擊敗包括澳網冠軍基絲(Madison Keys)、2023年在巴特洪堡奪冠的施奈德(Diana Shnaider)、溫網決賽老對手賈貝爾(Ons Jabeur),以及世界排名第一的現任球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka),終於改寫自己過去對世界第一選手的不勝紀錄。

首盤萬卓索娃陷入苦戰,一度以3比5落後,但她沒有自亂陣腳,一分一分苦苦追趕,最終在王欣瑜2度發球勝盤的情況下完成破發,將比賽拖入搶7;搶7局中萬卓索娃挽救6個盤末點後逆轉拿下。

次盤遭王欣瑜拿下後,萬卓索娃在決勝盤迅速建立破發優勢,並在關鍵時刻化解2個破發點,最終如願封后。「我們原本只是想來贏下第一輪比賽,沒想到竟然一路走到這裡,我真的非常感激能站在這裡,」萬卓賽後激動表示。

Women to win Wimbledon and another event on grass this decade:



- Marketa Vondrousova (Wimbledon 2023, Berlin 2025)



End of list. pic.twitter.com/1hTweiMqBg