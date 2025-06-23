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鈴木誠也雙響！連續3季達標20轟　寫下日本第2人紀錄

▲▼小熊鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也連續3季敲出20轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

小熊外野手鈴木誠也今（23）日在主場迎戰水手，再次展現長打火力，全場4打數2安打，轟出本季第19、20號全壘打，單場雙響砲為本季第4次。鈴木也因此成為繼大谷翔平後，史上第2位連續3個賽季敲出20轟的日籍選手。

鈴木此役擔任「第3棒、右外野手」，首局2人出局時，他鎖定水手先發吉爾伯特（Logan Gilbert）時速96英里的高角速球，強勢拉出1支左外野方向的全壘打。

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5局下，他再度在2人出局、一壘有跑者時，逮中1顆時速81英里的指叉球，炸裂左外野觀眾席，收下本場第2轟、本季第20轟里程碑，也將個人打點數推進至64分，與大都會強打阿隆索（Pete Alonso）並列國聯第2，這也是他繼6月8日面對老虎之戰後再次單場2轟，本季已4度演出雙響砲。

然而，鈴木本場的表現並非毫無瑕疵，在3局時，他在右外野處理「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）所擊出的飛球時目測失誤，球未進入手套，記下本季首次守備失誤，5局又在處理亞羅薩倫納（Randy Arozarena）的右外野穿越安打時再次出現失誤，導致跑者多推進壘包。

賽後鈴木情緒明顯低落，面對媒體坦言，「風確實有影響，但既然上場比賽，出現那樣的失誤就是不應該。」他補充說，「（失誤）會有種『很抱歉』的心情，所以希望能在打擊上彌補些什麼。」

鈴木對守備向來重視， 日媒《Sponichi Annex》甚至指出他曾在手套上寫下「一定要接住」、「失誤就沒飯吃」等字句自我警惕，這場比賽的2發全壘打，彷彿就是他向自己、向隊友致歉的方式。

本場比賽結束後，鈴木打擊率升至0.256，雖然小熊終場以6比14慘敗，投手群被敲18安打、失14分追平本季最差紀錄，但鈴木個人持續以火燙表現角逐生涯首次大聯盟全明星賽。

▲▼小熊鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也在首波球迷票選的明星賽先發中，獲得國聯指定打擊第3名。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB鈴木誠也小熊

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