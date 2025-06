鈴木誠也雙響！連續3季達標20轟　寫下日本第2人紀錄

▲鈴木誠也連續3季敲出20轟。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

小熊外野手鈴木誠也今(23)日在主場迎戰水手,再次展現長打火力,全場4打數2安打,轟出本季第19、20號全壘打,單場雙響砲為本季第4次。鈴木也因此成為繼大谷翔平後,史上第2位連續3個賽季敲出20轟的日籍選手。

鈴木此役擔任「第3棒、右外野手」,首局2人出局時,他鎖定水手先發吉爾伯特(Logan Gilbert)時速96英里的高角速球,強勢拉出1支左外野方向的全壘打。

5局下,他再度在2人出局、一壘有跑者時,逮中1顆時速81英里的指叉球,炸裂左外野觀眾席,收下本場第2轟、本季第20轟里程碑,也將個人打點數推進至64分,與大都會強打阿隆索(Pete Alonso)並列國聯第2,這也是他繼6月8日面對老虎之戰後再次單場2轟,本季已4度演出雙響砲。

然而,鈴木本場的表現並非毫無瑕疵,在3局時,他在右外野處理「J-Rod」羅德里奎茲(Julio Rodriguez)所擊出的飛球時目測失誤,球未進入手套,記下本季首次守備失誤,5局又在處理亞羅薩倫納(Randy Arozarena)的右外野穿越安打時再次出現失誤,導致跑者多推進壘包。

賽後鈴木情緒明顯低落,面對媒體坦言,「風確實有影響,但既然上場比賽,出現那樣的失誤就是不應該。」他補充說,「(失誤)會有種『很抱歉』的心情,所以希望能在打擊上彌補些什麼。」

This is an example of why #Cubs Seiya Suzuki was relegated to DH duties pic.twitter.com/6IEN8RsfcZ