「雙鞋噴飛」也擋不住！　奇澤姆一棒率洋基逆轉金鶯奪2連勝

▲洋基奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）8局下半關鍵安打率球隊逆轉。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今（台灣時間23日）上午坐鎮主場迎戰同區勁敵金鶯，條紋軍三壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）此役上演個人代表作，不僅單局鞋子全飛仍成功衝回本壘，還在8局下半擊出2分打點超前比分的二壘安打，洋基最終4比2逆轉金鶯，主場喜迎2連勝。

2局下半兩出局後洋基發動進攻，奇澤姆擊出長打攻佔二壘，緊接著拉梅修（DJ LeMahieu）接續敲安連貫攻勢，奇澤姆從三壘衝向本壘時，因為濕透的襪子讓雙腳的鞋子在途中滑脫，但他仍順利滑回本壘得分，現場球迷一片譁然，也讓他獲得「Shoeless Jazz（赤腳Jazz）」綽號；洋基追至1比2。

8局下半洋基攻勢再起，萊斯（Ben Rice）、史坦頓（Giancarlo Stanton）先後敲安，條紋軍握有一出局1、3壘有人的大好得分機會，隨後奇澤姆鎖定金鶯後援貝克（Bryan Baker）3壞球之後一記95英哩紅中直球，擊出中右外野深遠二壘安打，洋基3比2超前比分。

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賽後奇澤姆表示，此次打席展現了他近期新採用的「70%心態」，「雖然這聽起來像是不要太用力的另一種說法，但目前對我來說效果很好。」

奇澤姆自去年7月被交易至洋基後，以其高張力風格迅速贏得紐約球迷喜愛，但傷勢問題讓他今年5月整月缺席，但也正好成為反思轉機；奇澤姆說自己與洋基教練團多次深談，助理打擊教練給了他關鍵建議說「你用7成力時，就是聯盟中最頂尖的選手之一，如果全力以赴，可能反而會打得一塌糊塗。」

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這番話讓奇澤姆決定從復健賽起落實「7成策略」，如今效果顯著，自從傷癒歸隊（並轉守3壘）以來，奇澤姆60打數敲出21安，打擊三圍為.350/.420/.567，已貢獻4支二壘打、3轟與11分打點。

「今天我們都叫他桑德斯（Barry Sanders，NFL名將），因為他在本壘的碰撞太像橄欖球，他什麼都會，速度快、打擊好、守備也佳，是個全能型球員，」洋基先發沃倫（Will Warren）也對奇澤姆讚不絕口。

6 Ks on the day for Warren



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沃倫度過首局失2分亂流後未再丟分，最終先發6.1局退場，被敲6安投出6次三振、2保送，此戰無關勝敗；接替上來的希爾（Tim Hill）、克魯茲（Fernando Cruz）與終結者威廉斯（Devin Williams）皆未讓對手再越雷池一步，洋基終場4比2贏球，收下二連勝。