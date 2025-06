「雙鞋噴飛」也擋不住！　奇澤姆一棒率洋基逆轉金鶯奪2連勝

▲洋基奇澤姆(Jazz Chisholm Jr)8局下半關鍵安打率球隊逆轉。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今(台灣時間23日)上午坐鎮主場迎戰同區勁敵金鶯,條紋軍三壘手奇澤姆(Jazz Chisholm Jr)此役上演個人代表作,不僅單局鞋子全飛仍成功衝回本壘,還在8局下半擊出2分打點超前比分的二壘安打,洋基最終4比2逆轉金鶯,主場喜迎2連勝。

2局下半兩出局後洋基發動進攻,奇澤姆擊出長打攻佔二壘,緊接著拉梅修(DJ LeMahieu)接續敲安連貫攻勢,奇澤姆從三壘衝向本壘時,因為濕透的襪子讓雙腳的鞋子在途中滑脫,但他仍順利滑回本壘得分,現場球迷一片譁然,也讓他獲得「Shoeless Jazz(赤腳Jazz)」綽號;洋基追至1比2。

8局下半洋基攻勢再起,萊斯(Ben Rice)、史坦頓(Giancarlo Stanton)先後敲安,條紋軍握有一出局1、3壘有人的大好得分機會,隨後奇澤姆鎖定金鶯後援貝克(Bryan Baker)3壞球之後一記95英哩紅中直球,擊出中右外野深遠二壘安打,洋基3比2超前比分。

