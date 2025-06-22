杜蘭特成法甲豪門PSG股東　駁太陽打架傳聞：我們很爛但沒這種事

▲卡森斯爆料太陽休息室曾爆發肢體衝突，杜蘭特強硬反駁。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）還未確定下一個落腳處，先積極布局個人商業版圖，成為法甲豪門、今年歐冠冠軍巴黎聖日耳曼的股東。另外，他也在社群媒體上發文回應太陽休息室打架傳聞，「我們今年很爛沒錯，但從來沒發生這種事，從來沒有！」

PSG當地時間周五宣布，主要股東卡達體育投資公司（Qatar Sports Investment, QSI）已與杜蘭特簽署合作協議。雖然交易細節未公開，但根據聲明，杜蘭特將透過他與長期事業夥伴克萊曼（Rich Kleiman）共同創立的媒體與投資公司Boardroom，取得該俱樂部的少數股權。

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PSG指出，這位兩屆NBA總冠軍得主將協助俱樂部推動多元化、擴展國際市場，尤其是美國，也會參與其「多運動策略」，當中包含對籃球發展的布局。目前PSG旗下已有足球、手球和電競部門。

???? Kevin Durant, superstar de la NBA et entrepreneur international via Boardroom Sports Holdings, investit dans le Paris Saint-Germain aux côtés de Qatar Sports Investments.

Cette collaboration ambitieuse prévoit une large série d’initiatives commerciales, d’investissement et de… pic.twitter.com/clLvBVXi3T — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 20, 2025

杜蘭特場外布局順利，場內話題卻風波不斷。太陽本季戰績僅36勝46敗，無緣季後賽，被評為「史上最失敗超級球隊」之一。前隊友卡森斯（DeMarcus Cousins）近日更爆料，太陽休息室曾爆發肢體衝突，「有些事沒被報導出來。有幾次打架發生了，狀況很多，這些顯然也反映在場上。」

杜蘭特隨即在X（原推特）駁斥，「好啦，我們今年的確打得很爛，哈，但我們從來沒接近打架這種事，從來沒有。」他強調不想與任何人起衝突，但卡森斯的消息來源顯然「在說謊」。

▲杜蘭特今夏預計離開太陽，落腳處未定，先成為今年歐冠冠軍PSG的股東。（圖／達志影像／美聯社）

《NBC體育》指出，儘管聯盟內普遍認為太陽團隊「氛圍」不理想，但更多人認為那是「冷淡」大過「衝突」。球隊整季都未能產生化學效應，這點在場上表現得很明顯，「一個NBA球季漫長，球隊休息室出現摩擦並不稀奇，但是否真的升級到肢體衝突？杜蘭特作為親歷者明確否認，外界自然傾向採信他的第一手說法。」