杜蘭特成法甲豪門PSG股東　駁太陽打架傳聞：我們很爛但沒這種事

▲卡森斯爆料太陽休息室曾爆發肢體衝突,杜蘭特強硬反駁。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)還未確定下一個落腳處,先積極布局個人商業版圖,成為法甲豪門、今年歐冠冠軍巴黎聖日耳曼的股東。另外,他也在社群媒體上發文回應太陽休息室打架傳聞,「我們今年很爛沒錯,但從來沒發生這種事,從來沒有!」

PSG當地時間周五宣布,主要股東卡達體育投資公司(Qatar Sports Investment, QSI)已與杜蘭特簽署合作協議。雖然交易細節未公開,但根據聲明,杜蘭特將透過他與長期事業夥伴克萊曼(Rich Kleiman)共同創立的媒體與投資公司Boardroom,取得該俱樂部的少數股權。

PSG指出,這位兩屆NBA總冠軍得主將協助俱樂部推動多元化、擴展國際市場,尤其是美國,也會參與其「多運動策略」,當中包含對籃球發展的布局。目前PSG旗下已有足球、手球和電競部門。

???? Kevin Durant, superstar de la NBA et entrepreneur international via Boardroom Sports Holdings, investit dans le Paris Saint-Germain aux côtés de Qatar Sports Investments.

Cette collaboration ambitieuse prévoit une large série d’initiatives commerciales, d’investissement et de… pic.twitter.com/clLvBVXi3T