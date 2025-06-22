溫班亞瑪手機藏提問清單　詹皇笑稱「再被他搧鍋就要退休」

"I have a note on my phone with questions to ask KD, Bron... I had the chance to talk to Jokic for 45 minutes at All-Star. And I'm taking notes. When I'm told something, I don't forget it. It's super precious, for sure." pic.twitter.com/zBcB4jDXHg — Josh Paredes (@Josh810) June 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）結束在少林寺為期10天的閉關訓練後，飛到紐約參加節目，他透露自己手機裡有一個「提問筆記」，專門記錄要問傳奇前輩的問題，對待籃球的認真態度令人肅然起敬；天王詹姆斯（LeBron James）則笑說，再被「斑馬」搧鍋下去，自己可能就要退休了。

年僅21歲的溫班亞瑪已被視為NBA未來門面，他不僅徹底打破外界對長人的既定印象，展現極為全能的身手，來自法國的他謙遜有禮，有著「超齡」的成熟心態，對待職業態度認真、嚴謹。他近日在紐約舉辦的Fanatics Fest活動中分享，手機裡有一個「提問筆記」。

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▲溫班亞瑪透露手機裡有一個提問筆記，方便隨時向傳奇前輩請益。（圖／達志影像／美聯社）

「記著要問杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯的問題。我在全明星周末有機會和約基奇（Nikola Jokic）聊了45分鐘，也有做筆記。」溫班亞瑪強調，「只要有人告訴我什麼事，我就不會忘記，這些話都非常珍貴。」

早在今年1月初，金塊3屆MVP約基奇就在與馬刺對戰後盛讚溫班亞瑪，「我覺得他比去年進步了，還會越來越好。他是個非常特別的球員，獨一無二，將來一定會被永遠記住。」

▲▼詹皇笑稱若再被溫班亞瑪蓋火鍋，自己可能真的考慮退休。（圖／達志影像／美聯社）

當晚溫班亞瑪砍下35分、18籃板，並在最後時刻抄掉約基奇的傳球鎖定勝局。約基奇該役也繳出41分、18籃板和9助攻，上演2019年以來，首次有兩人同場飆出「35分、15籃板」的壯闊對決。

與溫班亞瑪一起參與《The Shop》現場節目錄製的天王詹姆斯，談到退休話題時則笑說，正是這位7呎3吋、場均3.8阻攻的「法國怪物」讓他萌生退意，「我可能打不久了。他老是把我的球搧進觀眾席，搞得我想退休了。」對此溫班亞瑪幽默回應，「也許詹姆斯會在我退休之後才退役。」