黃蜂當家砍將恐將走人　布里吉斯遭放上交易檯面

▲黃蜂主力砍將布里吉斯傳出可能遭到球隊放上交易檯面。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

夏洛特黃蜂在2024-25賽季僅打出19勝63敗的慘澹戰績，東區排名倒數第2位情況下，近日傳出球隊打算在未來以明星主控「球三弟」博爾（LaMelo Ball）、米勒（Brandon Miller）作為重建雙核心，至於本季場均20.3分、7.5籃板、3.9助攻的當家砍將布里吉斯（Miles Bridges），則將被擺上交易檯面。

根據美國記者溫貝克（Jake Weinbach）報導，由於黃蜂選擇持續重建，且確定博爾、米勒為兩大主力要角情況下，近3季個人場均得分都突破20分大關的鋒線砍將布里吉斯，可能被球團進行兜售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年27歲，身高201公分的布里吉斯在2024-25賽季平均繳出20.3分、7.5籃板、3.9助攻，整體投籃命中率為43.1％。

過去3個賽季，他的個人場均得分都能突破20分大關，不過他在2022年因為嚴重家暴女友，被判3年有期徒刑，但後續獲得3年緩刑，也讓他當時大好聲勢面臨重挫，2022-23賽季甚至整季無球可打，直到2023-24賽季才得以和黃蜂簽下3年7500萬美金新約，重返NBA賽場。

儘管布里吉斯重返黃蜂後，整體表現依舊亮眼，但仍舊無法有效拉抬球隊整體戰績，加上黃蜂博爾、米勒兩位潛力新星依舊是重建重要指標，因此布里吉斯預計將在休賽季被放上交易檯面，成為交易市場的重點指標好手。