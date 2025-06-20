遭故意觸身？大谷高EQ化解衝突　羅伯斯透露明日可正常出賽

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今（20）日對陣教士，第9局遭觸身球擊中右肩，所幸傷勢無礙，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「他應該可以繼續出賽。」而大谷被觸身後高EQ制止隊友「別衝動」的舉動，也獲得教頭高度讚賞。

這場比賽，大谷以「第1棒、指定打擊」先發，第2打席擊出睽違3場、13打席的安打，可惜最終4打數僅1安打，未能有效支援先發投手山本由伸，道奇以3比5落敗，終止近期5連勝。

今日比賽後段火藥味升溫，9局上，道奇投手李特（Jack Little）對教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）投出觸身球，引發2隊對峙，雙方總教練均遭驅逐，並被裁定為警告比賽。

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Dodgers-Padres benches cleared after Fernando Tatís Jr. was hit by a pitch pic.twitter.com/qj78xAKCp9 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 20, 2025

隨後9局下，大谷在2出局、三壘有人的情況下登場，卻遭教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）投出一記快速球直擊右肩，當時是3壞球後的強硬觸身，羅伯斯對此極度不滿，「3壞球情況下，右投手投在內角高，這非常危險，左打者頭部附近出現快速球，非常罕見，顯然是有意圖，尤其又是在警告出現之後，我認為聯盟應該介入調查。」

Shohei Ohtani plays peacemaker at the end of another wild game between the Padres and Dodgers. pic.twitter.com/V03xUugs8z — MLB (@MLB) June 20, 2025

儘管可能遭惡意觸身，大谷第一時間沒有激動反應，反而舉手制止隊友衝突，冷靜地走上一壘，羅伯斯對此表示肯定，「就算他知道這是刻意的，但因為沒有受傷，他不想讓場面變得更失控，這非常值得尊敬。」

談到大谷觸身球後的身體狀況，羅伯斯表示，「他目前狀況良好，明天應該能正常出賽。」

▲大谷翔平高EQ化解衝突，明日預計可正常出賽。（圖／達志影像／美聯社）