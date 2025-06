遭故意觸身？大谷高EQ化解衝突　羅伯斯透露明日可正常出賽

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今(20)日對陣教士,第9局遭觸身球擊中右肩,所幸傷勢無礙,總教練羅伯斯(Dave Roberts)表示,「他應該可以繼續出賽。」而大谷被觸身後高EQ制止隊友「別衝動」的舉動,也獲得教頭高度讚賞。

這場比賽,大谷以「第1棒、指定打擊」先發,第2打席擊出睽違3場、13打席的安打,可惜最終4打數僅1安打,未能有效支援先發投手山本由伸,道奇以3比5落敗,終止近期5連勝。

今日比賽後段火藥味升溫,9局上,道奇投手李特(Jack Little)對教士球星塔提斯(Fernando Tatis Jr.)投出觸身球,引發2隊對峙,雙方總教練均遭驅逐,並被裁定為警告比賽。

Dodgers-Padres benches cleared after Fernando Tatís Jr. was hit by a pitch pic.twitter.com/qj78xAKCp9

隨後9局下,大谷在2出局、三壘有人的情況下登場,卻遭教士終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)投出一記快速球直擊右肩,當時是3壞球後的強硬觸身,羅伯斯對此極度不滿,「3壞球情況下,右投手投在內角高,這非常危險,左打者頭部附近出現快速球,非常罕見,顯然是有意圖,尤其又是在警告出現之後,我認為聯盟應該介入調查。」

Shohei Ohtani plays peacemaker at the end of another wild game between the Padres and Dodgers. pic.twitter.com/V03xUugs8z