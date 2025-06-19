大谷翔平4打數掛零　道奇靠史密斯代打再見轟4比3戲劇性奪勝

THE BEST CATCHER IN BASEBALL WALKS IT OFF! pic.twitter.com/XvgBL60exu — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 19, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今天對教士之戰，4打數無安打，連續兩場比賽無安打。道奇9局下由代打威爾・史密斯（Will Smith）從教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suárez）手中轟出再見全壘打，道奇最終以4比3戲劇性方式取得再見勝，豪取5連勝，並與教士的勝差擴大至6場。

大谷在對教士四連戰的首戰中，相隔663天再度登板，投了28球完成一局，並貢獻2安打與2打點。隔天則吞下自2022年以來首次單場4K，4打數無安打，且在比賽中還被觸身球擊中右大腿後側，疑似是對方蓄意行為。但總教練羅伯斯（Dave Roberts）堅定表示這次觸身球「完全沒有影響」，因此大谷今日照常出賽。

在前兩打席中，大谷都有擊出深遠的飛球。其中第一打席擊球初速108.3英里（約174.3公里），飛行距離達363英尺（約111公尺），但因擊球角度偏高（42度），最終遭到接殺。第三局落後1分時，他在2出局無人壘情況下打出飛行角度30度、飛行距離391英尺（約119公尺）的中外野飛球，仍未過牆而遭接殺，連續兩打席飛球出局。

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第五局，道奇剛取得兩分領先，大谷在一出局一壘有人時擊出游擊雙殺打。第七局兩出局滿壘的絕佳機會中，他面對第二任左投佩雷塔（Wandy Peralta）揮棒落空吞下三振，陷入11打席連續無安打的低潮。

Wandy #Peralta silenced the roaring LA crowd, who had leapt

to their feet in excitement for Shohei #Ohtani’s bases-loaded

chance, sending them quietly back to their seats !! pic.twitter.com/tU0zZgK6l7 — Joseph Kim (@blackwings2011) June 19, 2025

此役，去年5月動過右手肘Tommy John手術的右投斯漢（Emmet Sheehan），時隔兩年重返大聯盟先發登板，主投4局被擊出3支安打、失1分並送出6次三振，表現亮眼。第5局，蒙西（Max Muncy）擊出右外野三壘安打，帕赫斯（Andy Pages）靠中外野高飛犧牲打追平比數。隨後艾德曼（Tommy Edman）與金慧成連續安打攻占三壘，魯辛（Dalton Rushing）擊出右外野2分打點安打逆轉戰局。

道奇帶著2分領先進入第九局，但第二任左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski），未能守住，加上三壘手蒙西出現失誤，比分遭追平。不過道奇最終靠著史密斯的再見全壘打結束比賽。

▲道奇史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）