大谷翔平4打數掛零　道奇靠史密斯代打再見轟4比3戲劇性奪勝

記者王真魚/綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今天對教士之戰,4打數無安打,連續兩場比賽無安打。道奇9局下由代打威爾・史密斯(Will Smith)從教士守護神蘇亞雷斯(Robert Suárez)手中轟出再見全壘打,道奇最終以4比3戲劇性方式取得再見勝,豪取5連勝,並與教士的勝差擴大至6場。

大谷在對教士四連戰的首戰中,相隔663天再度登板,投了28球完成一局,並貢獻2安打與2打點。隔天則吞下自2022年以來首次單場4K,4打數無安打,且在比賽中還被觸身球擊中右大腿後側,疑似是對方蓄意行為。但總教練羅伯斯(Dave Roberts)堅定表示這次觸身球「完全沒有影響」,因此大谷今日照常出賽。

在前兩打席中,大谷都有擊出深遠的飛球。其中第一打席擊球初速108.3英里(約174.3公里),飛行距離達363英尺(約111公尺),但因擊球角度偏高(42度),最終遭到接殺。第三局落後1分時,他在2出局無人壘情況下打出飛行角度30度、飛行距離391英尺(約119公尺)的中外野飛球,仍未過牆而遭接殺,連續兩打席飛球出局。

第五局,道奇剛取得兩分領先,大谷在一出局一壘有人時擊出游擊雙殺打。第七局兩出局滿壘的絕佳機會中,他面對第二任左投佩雷塔(Wandy Peralta)揮棒落空吞下三振,陷入11打席連續無安打的低潮。

