否認故意砸大谷！　教士總教練：只是投偏

▲薛德否認故意對大谷翔平投觸身球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今（18）日遭教士投手150公里速球砸中右腿，導致比賽陷入火藥味，對此，教士總教練薛德（Mike Shildt）在賽後強調並非故意，表示投手只是投偏，「那顆球內角進得太多。」

這場國聯西區強權對決，3局上教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）先遭道奇投手崔維諾（Lou Trivino）觸身；3局下大谷也被瓦奎茲（Randy Vásquez）投出觸身球，主審隨即宣告比賽進入警告狀態，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）憤而抗議遭驅逐，並認為對方有「故意」之嫌。

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Pelotazo a Fernando Tatis JR y luego a Shohei ohtani pic.twitter.com/ByyYA9qsd4 — RT Universo (@Rtuniverso20) June 18, 2025

不過薛德駁斥故意一說，「瓦奎茲是瞄準內角，但球最後進得太內側了，我完全理解裁判基於局勢做出的警告判斷，對此我沒有任何異議。」

他也提到，崔維諾先前比賽就曾對小塔提斯投過觸身球，這場比賽又再次砸中，「當下我確實感覺不好，這不是我們喜歡的情況。」

▲崔維諾已非首次對小塔提斯投觸身球。（圖／達志影像／美聯社）

儘管比賽雙方火氣都不小，薛德仍稱讚今天是一場高水準競技，「這就是宿敵對戰最棒的地方，2隊都盡全力拚戰，我們球隊做了該做的一切，不過最後還是差了一點。」

教士此役以6比8吞敗，與國聯西區首位的道奇勝差擴大至5場，不過薛德表示將持續專注於競爭，「雙方都有許多頂尖球員，就像我在比賽中有跟弗里曼（Freddie Freeman）說，我們都只是想打出最好的比賽，並爭取勝利。」