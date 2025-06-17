成晉致勝安打奪MVP！直呼伍鐸難纏：其實我打他真的很糟糕

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿外野手成晉今（17）日在天母球場對戰味全龍，於7局敲出關鍵致勝安打，助桃猿以2比1擊退對手，保住上半季爭冠希望。此戰獲選單場MVP，成晉直言，過往對戰伍鐸並不順手，「老實說，如果要我再打一次，我可能也不知道怎麼打。」

久違拿到本季首次單場MVP，成晉回應，「這一直都不是我的目標，對我來說只要把自己的工作、角色做好，讓球隊贏球才是最重要的。」他進一步提到近期進入連續兩週的六連戰，不論投手或野手壓力與疲勞都很大，還是要秉持著一場一場拚戰的態度。

今天面對味全先發伍鐸，如何突破對手？成晉直呼，「我不知道耶，其實我打他真的很糟糕。」他透露，過往打得並不好（對戰數據為28打數6安打，打擊率0.214，但曾敲出一發全壘打），不過今天那一支關鍵安打，他認為是策略與果斷執行的成果。

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「當時兩出局二壘有人，告訴自己要果斷，因為他控球真的很好，是很有能力的投手。」成晉苦笑稱，「說實在，如果叫我再打一遍，我也不知道怎麼打，那支安打真的滿突然的。」

他也感謝，打擊教練與龍貓教練（曾豪駒）都有提醒，「兩出局得點圈有人就是要安打才有分數，所以想法上，和前面相比，是有比較果斷、積極一點。」

今年是成晉傷後回歸的首個球季，他坦言一開始什麼東西都要重新適應，成績也不如預期。但隨著4月結束、進入5月，他逐漸找回比賽節奏與擊球內容，現在更能穩定發揮，也希望能讓教練團安心，「場上我就是盡量享受比賽，不是為了證明什麼，而是專注適應、面對比賽的張力。」

總教練古久保健二也給予高度肯定，「他本來就有這樣的實力，只是自己也為此煩惱很久，始終沒能打出理想的數據。希望他能往前看，繼續努力，我相信他還可以更好！」

▲成晉 。（圖／樂天桃猿提供）