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魔力藍今年表現較起伏？鋒總：之前攻守兩端沒有幫投手

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將17日在新莊主場以4比1擊敗統一獅，先發投手魔力藍擺脫前兩場未滿5局的低迷表現，本場繳出6.2局失1分好投，順利收下勝投。總教練陳金鋒坦言，過去球隊在攻守兩端未能有效支援，導致他投起來有些綁手綁腳。

魔力藍此戰主投6.2局，用92球投出64顆好球，被敲6支安打，送出7次三振，僅失1分。他在第7局退場時留下壘上跑者，由李吳永勤接手0.1局化解危機。

鋒總表示：「今天他投得很順，控球與球路位置都有到位。他的一個問題是，登板時多半球數落後，給對方打者太多進攻空間。若能搶下好球數，就能控制對打者的節奏。有時候他太急，想要投邊邊角角的球，反而控不準，導致壞球偏多。今天捕手豊暐也幫他很多。」

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▲魔力藍。（圖／富邦悍將提供）

▲魔力藍。（圖／富邦悍將提供）

談到魔力藍過去效力中信兄弟且身體狀況良好時表現穩定，來到悍將後起伏較大，鋒總解釋：「他比較謹慎，之前球隊在守備和攻擊上沒有給投手很大的幫助。他投球時想守住分數，結果反而綁手綁腳，投球有點瑕疵。」至於第7局未讓他完成三出局就退場，鋒總則說：「那時已經觀察到球速出現下滑的情況。」

張奕轉任後援後連續5場無責失分，鋒總表示，他的球本來就不容易打，投一局的情況下，球威都能投出來，這樣的表現是因為本身能力很好。

原本終結者曾峻岳若未來重返一軍，與張奕角色重疊？鋒總表示：「不一定，搞不好會繼續讓他維持目前的角色，會視表現而定。」

林澤彬前一戰棒次往後調整，本場再度重返第一棒並演出猛打賞。鋒總說，之前有問他身體狀況，他說有些疲勞，前一日休息後，今天就排回第一棒。未來若再出現類似情況，也會讓他棒次往後調整，慢慢讓他調整。

關鍵字： 富邦悍將魔力藍賽事報導棒球勝投影音

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