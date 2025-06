大谷翔平睽違663天登板狂飆161公里　道奇主場全場歡呼

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

大谷翔平17日(台灣時間)睽違663天重返投手丘,首局投1局失1分,最快球速達161公里,道奇主場響起熱烈歡呼。

Great to see Shohei Ohtani back on the mound again! pic.twitter.com/2YIhHcsHGe