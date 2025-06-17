大谷翔平睽違663天登板狂飆161公里　道奇主場全場歡呼

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平17日（台灣時間）睽違663天重返投手丘，首局投1局失1分，最快球速達161公里，道奇主場響起熱烈歡呼。

Great to see Shohei Ohtani back on the mound again! pic.twitter.com/2YIhHcsHGe [廣告]請繼續往下閱讀... June 17, 2025

本場比賽對戰教士，大谷首局面對塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.），首球投出97.6英里（約157公里），經過6球纏鬥後被敲安打。接著阿瑞茲（Luis Arraez）擊出安打，此打席中最快球速高達100英里（約161公里）。馬查多（Manny Machado）隨後上場，他擊出中外野犧牲飛球，讓教士先馳得點。

大谷翔平讓下一棒希茲（Gavin Sheets）擊出內野滾地球，艾德曼（Tommy Edman）上演美技成功攔截抓出一個出局數。柏格茲（Xander Bogaerts）擊出三壘滾地球，蒙西（Max Muncy）前趨處理順利完成出局。

完成投手復出首局任務後，大谷隨即於1局下擔任第一棒站上打擊區，面對教士先發投手希斯（Dylan Cease），與對方纏鬥至滿球數後遭三振出局。

大谷翔平首局共投28球，其中16顆為好球，被擊出2支安打，失掉1分。他僅投1局退場，2局換上左投班達（Anthony Banda）接替。