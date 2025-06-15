林岳谷開心第一次MVP就在大巨蛋　談猛打秀關鍵：調整打擊動作

記者楊舒帆／台北報導

林岳谷在15日比賽猛打賞，幫助富邦悍將終止對樂天桃猿的13連敗，並生涯首度獲選單場MVP。登上賽後頒獎舞台大跳應援曲，他表示，能在滿場的大巨蛋獲得MVP，真的很開心。

林岳谷開季曾短暫待過一軍，後來下放二軍調整，直到12日重返一軍。這次在大巨蛋主場4場比賽中，除了首戰2打席無安打，其餘合計11打數敲出6支安打，打擊狀況火燙。15日首局率先敲安，點燃3分大局，第5局擊出內野安打形成攻勢，第6局再補上二壘安打，貢獻2分打點，穩固領先優勢。

「打擊動作有稍微做一些調整，讓我能更確實擊球。」林岳谷說，「現在打擊動作不太大，縮小動作並提升揮棒速度，很多教練都有給我建議，包含二軍教練。」

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談到生涯首次MVP，他直言：「真的很開心，第一次MVP就是在大巨蛋，今天又剛好滿場。」近期打擊手感發燙，他也說：「狀況越來越好，上場比賽就告訴自己要盡全力幫助球隊。」

被問到是否知道球隊對樂天苦吞連敗時，他回應：「有看到新聞報導，但沒有特別壓力，還是讓自己放輕鬆，靠大家一起努力贏球。」

今年在一軍已出賽15場，已經超越過去兩年總和，林岳谷也期許自己：「今年對我來說，比前兩年都更有進步，希望能整季都留在一軍，幫助球隊贏下更多勝利。」

▲林岳谷。（圖／記者李毓康攝）