4.2局核炸5分直呼太糟糕　山本由伸：無法把球投到想投的地方

▲山本由伸對巨人一役僅投4.2局就狂失5分。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸於今(台灣時間14日)主場先發迎戰舊金山巨人,尋求個人本季第7勝,不料卻遭巨人打線嚴峻挑戰;山本先是在首局被敲出陽春砲失分,第3局更出現罕見的控球亂流,單局投出3次四壞,並被敲出滿貫全壘打,最終以4.2局失5分退場,苦吞本季第5敗,道奇隊也在這場國聯西區龍頭攻防戰中敗北,與巨人戰績持平。

山本本戰共投4.2局,被敲6支安打,送出5次保送,與日美生涯最差紀錄並列,儘管他曾以穩定控球著稱,但本場卻難以將球投至理想位置,尤其第3局滿壘時遭巨人施密特(Casey Schmitt)轟出左外野滿貫砲,讓比賽早早失去主導權。

「我無法把球投到想投的地方,造成壘上堆滿跑者後又被打一發,前面3次保送讓對手上壘,是這場比賽最大反省點。」山本由伸賽後表示。

對於滿貫砲後情緒失控差點摔手套的舉動,山本坦言,「那失分的方式真的太糟了,每一球的內容我都無法接受,我試著切換心情繼續好投,但修正不來,最終整場都無法投出理想內容。」

雖然本場比賽主審的好球帶尺度屢遭質疑,但山本由伸展現志氣,拒絕為自己脫罪,「在那之前我就沒有投出好的內容,我覺得這就是我實力不足的表現。」

Yoshinobu Yamamoto (4.2 IP, 6 H, 5 ER, 5 BB (career high), 4 K, 102 P) talks with the media after the Dodgers drop the series opener to the Giants, losing 6-2. Get closer to the action with SNLA+, with the MLB app; including pregame and postgame at no extra cost with Spectrum… pic.twitter.com/ETiLcWUung