4.2局核炸5分直呼太糟糕　山本由伸：無法把球投到想投的地方

▲山本由伸對巨人一役僅投4.2局就狂失5分。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸於今（台灣時間14日）主場先發迎戰舊金山巨人，尋求個人本季第7勝，不料卻遭巨人打線嚴峻挑戰；山本先是在首局被敲出陽春砲失分，第3局更出現罕見的控球亂流，單局投出3次四壞，並被敲出滿貫全壘打，最終以4.2局失5分退場，苦吞本季第5敗，道奇隊也在這場國聯西區龍頭攻防戰中敗北，與巨人戰績持平。

SFG - Casey Schmitt Grand Slam (2)



Distance: 423 ft

EV: 108.4 mph

LA: 33°

90.6 mph splitter (LAD - RHP Yoshinobu Yamamoto)

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SFG (5) @ LAD (1)

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山本本戰共投4.2局，被敲6支安打，送出5次保送，與日美生涯最差紀錄並列，儘管他曾以穩定控球著稱，但本場卻難以將球投至理想位置，尤其第3局滿壘時遭巨人施密特（Casey Schmitt）轟出左外野滿貫砲，讓比賽早早失去主導權。

「我無法把球投到想投的地方，造成壘上堆滿跑者後又被打一發，前面3次保送讓對手上壘，是這場比賽最大反省點。」山本由伸賽後表示。

對於滿貫砲後情緒失控差點摔手套的舉動，山本坦言，「那失分的方式真的太糟了，每一球的內容我都無法接受，我試著切換心情繼續好投，但修正不來，最終整場都無法投出理想內容。」

雖然本場比賽主審的好球帶尺度屢遭質疑，但山本由伸展現志氣，拒絕為自己脫罪，「在那之前我就沒有投出好的內容，我覺得這就是我實力不足的表現。」

Yoshinobu Yamamoto (4.2 IP, 6 H, 5 ER, 5 BB (career high), 4 K, 102 P) talks with the media after the Dodgers drop the series opener to the Giants, losing 6-2. Get closer to the action with SNLA+, with the MLB app; including pregame and postgame at no extra cost with Spectrum… pic.twitter.com/ETiLcWUung — SportsNet LA (@SportsNetLA) June 14, 2025

山本由伸自開季起，前7場出賽間隔多為6天以上，合計僅失7分，表現穩定；但近7場比賽卻共失19分，對於美媒指出5月8日對響尾蛇後（中5日輪值）表現開始下滑，他否認這與休息日長短有關，「我覺得那5天調整得很好，那不是問題所在。」

被問及中6日是否更利調整，山本接著說，「可能是這樣，但我不知道，不過我不認為這是主要問題。」他強調，近況不佳並非因輪值頻率改變。

Today’s matchup:



Logan Webb (2.58) vs. Yoshinobu Yamamoto (2.20) pic.twitter.com/uPwsfNPox2 — SleeperSFGiants (@SleeperSFGiants) June 13, 2025

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也談及此事，「這是個好問題，去年也有類似狀況，他當時表現得不錯，我們下一場會安排他中6日再登板，但說實話是否是主因我也不確定。」

羅伯茲進一步說，「他是我們的王牌，在接連安排牛棚日與短局數先發的情況下，我們只能把球交給他，我們著眼於10月（季後賽），過去兩年我們盡力保護他和投手群，但現在適應期已經過去，他必須扛起責任。」