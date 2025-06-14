MVP價值！SGA決勝5分鐘猛砍15分　雷霆正複製對金塊劇本？

SGA COMES UP HUGE IN GAME 4 ⚡️????



35 points.

15 in the 4th.

3 steals.



THE #KiaMVP DELIVERS IN A MASSIVE MOMENT FOR OKC! pic.twitter.com/uPjnixOSID — NBA (@NBA) June 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

雷霆在總冠軍賽G4第3節一度10分落後，陷入恐遭溜馬聽牌的巨大危機，好在一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）展現年度MVP的價值，他在最後4分38秒猛砍15分，率隊在客場逆轉扳平系列賽。《CBS體育》記者昆恩（Sam Quinn）注意到，奧克拉荷馬正在複製他們對金塊的劇本。

今（14）日在溜馬主場舉行的G4，是雷霆今年季後賽第2度在系列賽落後，並在第4戰完成末節逆轉秀。溜馬此役在終場前3分20秒還以103比99領先4分，卻在關鍵時刻全面熄火，僅靠1記罰球拿1分，錯失率先聽牌的絕佳機會。

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▲SGA末節4分多鐘狂砍15分，力挽狂瀾救活雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆末節總得分以31比17力壓溜馬，更在最後1分12秒打出12比1猛攻，帶領他們扭轉頹勢的是新科年度MVP吉爾吉斯-亞歷山大，前44分鐘僅獲2次罰球的他，最後4分鐘狂獲8罰，在最後4分38秒猛飆15分，整場轟下35分，拯救了奧克拉荷馬。

《CBS體育》記者昆恩注意到，總冠軍賽目前的態勢，與雷霆在西區準決賽對金塊時如出一轍，G1是被看衰的溜馬在最後關頭爆冷奪勝； G2雷霆輕鬆扳回一城； G3溜馬再度驚險勝出； G4雷霆第4節上演逆轉秀。

若雷霆最終捧冠，將創下單季總勝場84場，追平1997年公牛，僅次於2016年勇士（88）與1996年公牛（87），也將成為史上最年輕奪冠球隊。

▲雷霆連2輪G4都在落後情況下絕地反擊，劇本與對金塊如出一轍。（圖／達志影像／美聯社）