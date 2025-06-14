杜蘭特交易最快周末達成！　灰狼、熱火等3隊提最終報價

▲火箭、熱火與灰狼已提交最終報價，爭搶KD成為交易市場最大焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）轉戰生涯第5隊進入最後倒數，《ESPN》權威記者記查拉尼亞（Shams Charania）今（14）日爆料，熱火、火箭和灰狼已向太陽提出「最終報價」，鳳凰城希望在選秀會前敲定交易案，最快可能本周末達成協議。

查拉尼亞指出，太陽在過去48小時內的談判重心放在熱火、火箭與灰狼身上，儘管馬刺、尼克也曾表達興趣，但目前談判進度快速，鳳凰城高層希望在27日選秀會前達成協議，避免影響後續建隊計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年36歲的杜蘭特還有1年價值5470萬美元合約，若在當地時間7月6日交易完成後立即續約，最高可簽下一紙2年、1.22億美元的延長合約；若等半年再談，續約總值可達1.24億美元。

▲杜蘭特本季繳出26.6分好表現，卻未能帶領太陽挺進季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

查拉尼亞補充，即便杜蘭特本人對某些球隊未必有長期效力的意願，仍可能有隊伍想「賭一把」，盼複製2018年暴龍交易來雷納德（Kawhi Leonard）的成功模式，北國軍團2019年奪下隊史首冠，儘管雷納德之後選擇離隊。

杜蘭特即將於9月年滿37歲，這位15屆全明星披上太陽戰袍前，還曾效力超音速／雷霆（2007–16）、勇士（2016–19）與籃網（2019–23）。他本季出賽62場，場均繳出26.6分、6.0籃板、4.2助攻，但太陽最終戰績僅36勝46敗，團隊薪資總額創歷史新高，卻無緣季後賽，寫下自2019-20賽季以來的最差成績。