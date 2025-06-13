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突被拔掉隊長臂章！波蘭神鋒萊萬怒退國家隊　主帥火速請辭

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）與普羅比耶日（Michał Probierz）。（圖／翻攝自X／ESPN）

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）與普羅比耶日（Michał Probierz）。（圖／翻攝自X／ESPN）

實習記者胡冠辰／綜合報導

波蘭國家足球隊總教練普羅比耶日（Michał Probierz）近日宣布辭去主帥職務，此舉來自他與隊史頭號射手、36歲西甲冠軍巴塞隆納王牌前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）之間的隊長職務風波。這場風波不僅引來各界關注，也為波蘭隊再添震盪。

萊萬在台灣時間9日表示，若普羅比耶日繼續執掌國家隊，他將不再為國出戰，並於兩天後接受《SportoweFakty》專訪時道出其內幕，表示自己對被撤換的「處理方式」感到受傷。

萊萬表示，普羅比耶日只是在他哄孩子睡覺時打了一通簡短電話通知此事，而不久後，波蘭足協（PZPN）網站上便出現了他被齊林斯基（Piotr Zielinski）取代的公告。

「我接到普羅比耶日的突襲電話，他告訴我他決定撤掉我的隊長臂章，」萊萬說，「我當時正哄孩子睡覺，完全沒有心理準備，通話只持續了幾分鐘，我甚至還沒來得及告訴家人，這件事就已經出現在網路上了。」

「我戴了11年的臂章，為國家隊效力17年，我認為這樣的事情應該用更合適的方式處理，整件事都透過電話通知我，這樣真的不妥，教練背叛了我的信任，」萊萬接著表示。

「我已經得出結論，為了國家隊的整體利益，目前最好的決定就是辭去總教練一職，」普羅比耶日在聲明中回應，「擔任國家隊教練是我職業生涯的夢想實現，也是我人生最大的榮耀。」

普羅比耶日於2023年接替葡萄牙籍教頭桑托斯（Fernando Santos）成為波蘭國家隊主帥，隨後他率隊挺進歐洲國家盃，但波蘭在此屆賽事成為首支遭淘汰的球隊，普羅耶比日原本的合約至2026年世界盃資格賽結束為止。

波蘭目前在2026年世界盃資格賽G組排名第3，3場比賽取得6分，落後領先的芬蘭1分。

波蘭足協則發聲明感謝普羅比耶日的貢獻，「波蘭足協對普羅比耶日擔任國家隊總教練期間的合作與投入表達誠摯感謝，並祝福他未來職涯一切順利。」

關鍵字： 足球波蘭國家足球隊萊萬普羅比耶日

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