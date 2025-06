突被拔掉隊長臂章！波蘭神鋒萊萬怒退國家隊　主帥火速請辭

▲萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)與普羅比耶日(Michał Probierz)。(圖/翻攝自X/ESPN)



實習記者胡冠辰/綜合報導

波蘭國家足球隊總教練普羅比耶日(Michał Probierz)近日宣布辭去主帥職務,此舉來自他與隊史頭號射手、36歲西甲冠軍巴塞隆納王牌前鋒萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)之間的隊長職務風波。這場風波不僅引來各界關注,也為波蘭隊再添震盪。

