運動雲

>

張乙安延長賽敲致勝安又救援守勝！新北闖冠軍戰終結桃園跨屆8連勝

▲▼新北晉級冠軍戰 。（圖／棒協提供）

▲新北晉級冠軍戰 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／新北報導

114年玉山盃全國青棒錦標賽四強賽今（13日）上演高潮迭起的戲碼，新北市與桃園市纏鬥至延長10局，最終由新北市仰賴「二刀流」張乙安單場猛敲4安、貢獻3打點並後援登板力保勝果，以6比4力退「大魔王」桃園，繼2022年後再闖冠軍戰，桃園跨屆8連勝就此中止，將於明日爭季軍。

比賽從一開始便緊繃，新北市在2局靠著平鎮游擊手黃天賜的失誤與暴投送跑者上得點圈，杜翊澤與范振哲聯手安打先馳得點。不過桃園2局下立刻反攻，連兩次保送製造攻勢，由大溪高三強打廖宥霖敲安追平，不過他揮棒時腳打滑受傷，最終由隊友攙扶退場，場面一度緊張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園在第4局滿壘大好機會卻「中計」，游擊滾地球傳本壘抓一殺後，中外野帕蘇拉．塔基斯利尼安回傳本壘再殺跑者，精彩雙殺讓桃園攻勢瓦解。5局則靠新北守備失誤搶下超前分，以3比2領先。

新北於7局上展開反撲，桃園連兩次守備瑕疵讓對手攻佔二三壘，何樺登板後投出保送形成滿壘，此時張乙安頂住壓力敲出2分打點安打逆轉比分，個人此役第3支安打。

7局下桃園反攻追回1分，雙方3比3平手進入延長。10局上，突破僵局制啟動，張乙安率先擊出超前比分安打，加上對手暴投與強迫取分，以及杜翊澤三壘安打追加，單局灌進3分，最終以6比4奠定勝基。

張乙安不只單場5打數4安打、3打點，更在7局下接手投球，後援3.2局僅失1分，成功守住球隊勝利，勝投與勝利打點一手包辦，成為當之無愧的致勝英雄。

桃園先發投手「大溪山本由申」賴謙凡主投2局無責失、飆出生涯最快151公里，退場後由平鎮高一左投劉任右接替，4.1局飆6K失2分（非責），最快球速148公里。

新北先發為穀保家商高一右投楊曜丞，投4.1局失2分，最快球速達150公里，隨後由饒又語與張乙安接力守成。

新北總教練林力偉對球隊表現激動表示，「我前一天就告訴球員，明天我們要扳倒『超級大魔王』桃園，很高興他們做到了，很棒！」他也透露，賽前對桃園做足情蒐，也把過去比賽都看了一遍，「他們的確很強，尤其是投手陣容，很感謝桃園這樣的對戰，讓我們這批一二年級的球員累積經驗。」

▲▼新北晉級冠軍戰 ，張乙安 。（圖／棒協提供）

▲張乙安 。（圖／棒協提供）

關鍵字： 棒球新北桃園張乙安玉山盃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

哈利伯頓靠「柯瑞教材」破解雷霆超強防線　研讀10年季後賽精華

哈利伯頓靠「柯瑞教材」破解雷霆超強防線　研讀10年季後賽精華

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

熱門新聞

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美日逾10隊、城島看玉山盃　談徐若熙

2「龍仔」回應了！確認與中職接觸

3IITZY首度唱進大巨蛋！兄弟K歌日開球

436年首例！徐若熙吞歷史級悲情敗投

5大谷登選手票選「最想看球員」榜首！

最新新聞

1陳晨威連續安挑戰再等等！今2場延賽

2洋基賽季6戰「通殺」皇家！

3韓職樂天外野手吐血　牽制球砸中身體

4阿巴西確定回歸特攻　周一記者會

5張乙安雙刀對大魔王！教頭讚救回比賽

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣健力國手范峻嘉破世界紀錄

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366