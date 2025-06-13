張乙安延長賽敲致勝安又救援守勝！新北闖冠軍戰終結桃園跨屆8連勝

▲新北晉級冠軍戰 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／新北報導

114年玉山盃全國青棒錦標賽四強賽今（13日）上演高潮迭起的戲碼，新北市與桃園市纏鬥至延長10局，最終由新北市仰賴「二刀流」張乙安單場猛敲4安、貢獻3打點並後援登板力保勝果，以6比4力退「大魔王」桃園，繼2022年後再闖冠軍戰，桃園跨屆8連勝就此中止，將於明日爭季軍。

比賽從一開始便緊繃，新北市在2局靠著平鎮游擊手黃天賜的失誤與暴投送跑者上得點圈，杜翊澤與范振哲聯手安打先馳得點。不過桃園2局下立刻反攻，連兩次保送製造攻勢，由大溪高三強打廖宥霖敲安追平，不過他揮棒時腳打滑受傷，最終由隊友攙扶退場，場面一度緊張。

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桃園在第4局滿壘大好機會卻「中計」，游擊滾地球傳本壘抓一殺後，中外野帕蘇拉．塔基斯利尼安回傳本壘再殺跑者，精彩雙殺讓桃園攻勢瓦解。5局則靠新北守備失誤搶下超前分，以3比2領先。

新北於7局上展開反撲，桃園連兩次守備瑕疵讓對手攻佔二三壘，何樺登板後投出保送形成滿壘，此時張乙安頂住壓力敲出2分打點安打逆轉比分，個人此役第3支安打。

7局下桃園反攻追回1分，雙方3比3平手進入延長。10局上，突破僵局制啟動，張乙安率先擊出超前比分安打，加上對手暴投與強迫取分，以及杜翊澤三壘安打追加，單局灌進3分，最終以6比4奠定勝基。

張乙安不只單場5打數4安打、3打點，更在7局下接手投球，後援3.2局僅失1分，成功守住球隊勝利，勝投與勝利打點一手包辦，成為當之無愧的致勝英雄。

桃園先發投手「大溪山本由申」賴謙凡主投2局無責失、飆出生涯最快151公里，退場後由平鎮高一左投劉任右接替，4.1局飆6K失2分（非責），最快球速148公里。

新北先發為穀保家商高一右投楊曜丞，投4.1局失2分，最快球速達150公里，隨後由饒又語與張乙安接力守成。

新北總教練林力偉對球隊表現激動表示，「我前一天就告訴球員，明天我們要扳倒『超級大魔王』桃園，很高興他們做到了，很棒！」他也透露，賽前對桃園做足情蒐，也把過去比賽都看了一遍，「他們的確很強，尤其是投手陣容，很感謝桃園這樣的對戰，讓我們這批一二年級的球員累積經驗。」





▲張乙安 。（圖／棒協提供）