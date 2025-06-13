千賀滉大拉傷列入傷兵名單　守護神迪亞茲暖心喊話

▲千賀滉大進入傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會日本投手千賀滉大今（13）日先發對戰國民，繳出5.2局僅被敲1安、無失分的壓制內容，摘下本季第7勝，防禦率則降至聯盟最佳的1.47，不過他在第6局參與一壘補位時不慎拉傷右大腿後側，被迫提前退場，賽後球隊宣布將他列入傷兵名單。

當時千賀在處理國民打者艾布蘭斯（CJ Abrams）的一壘滾地球時，跳起接球並踩壘完成出局，但落地瞬間明顯感到不適，表情痛苦地倒地不起，右手按住大腿後側無法再投，教練團與防護員隨即進場檢查，最終決定讓他退場送醫，並預計明日接受核磁共振（MRI）檢查釐清傷勢。

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Kodai Senga is coming out of the game with the trainer after appearing to injure himself completing a putout at first pic.twitter.com/b1NPkEJAqM — SNY (@SNYtv) June 12, 2025

此突發傷情讓大都會士氣受到打擊，不過隊友們迅速展現情誼，守護神迪亞茲（Edwin Díaz）於社群平台X發文打氣，附上一張隊員圍圈肩並肩的照片並寫道，「千賀，我們在你背後支持你。」

Senga we got your back pic.twitter.com/k0i8pYqrMQ — Edwin Diaz (@SugarDiaz39) June 12, 2025

值得一提的是，迪亞茲本人也曾於2023年WBC慶祝勝利時意外受傷，最終因右膝髕骨韌帶撕裂整季報銷，讓他此後對於傷勢的產生格外在意。