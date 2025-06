千賀滉大拉傷列入傷兵名單　守護神迪亞茲暖心喊話

▲千賀滉大進入傷兵名單。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大都會日本投手千賀滉大今(13)日先發對戰國民,繳出5.2局僅被敲1安、無失分的壓制內容,摘下本季第7勝,防禦率則降至聯盟最佳的1.47,不過他在第6局參與一壘補位時不慎拉傷右大腿後側,被迫提前退場,賽後球隊宣布將他列入傷兵名單。

當時千賀在處理國民打者艾布蘭斯(CJ Abrams)的一壘滾地球時,跳起接球並踩壘完成出局,但落地瞬間明顯感到不適,表情痛苦地倒地不起,右手按住大腿後側無法再投,教練團與防護員隨即進場檢查,最終決定讓他退場送醫,並預計明日接受核磁共振(MRI)檢查釐清傷勢。

Kodai Senga is coming out of the game with the trainer after appearing to injure himself completing a putout at first pic.twitter.com/b1NPkEJAqM