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齊名道奇巨投克蕭！　老虎王牌締造125年罕見神紀錄

▲老虎當家左投史庫柏爾（Tarik Skubal）此役對金鶯繳出7局6K無失分好投奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲老虎當家左投史庫柏爾（Tarik Skubal）此役對金鶯繳出7局6K無失分好投奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）在今天（台灣時間13日）先發交手金鶯的比賽中，再度展現近乎無解的投球壓制力，史庫柏爾主投7局僅被敲出3支安打，送出6次三振沒有失分，老虎最終4比1贏球，史庫柏爾也寫下一項比肩洛杉磯道奇3屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）的神紀錄。

史庫柏爾在近12場先發中的表現幾乎無懈可擊，自4月8日以來，他已經送出高達101次三振、僅有5次保送，防禦率更是低至1.47。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史庫柏爾成為大聯盟125季以來，第2位能夠在12場先發當中，送出100次三振以上、5次四壞保送以下的球員，上一位正是2016年的克蕭。

即便金鶯此戰排出滿滿右打打線，史庫柏爾依然讓他們全場僅1人踏上過得點圈，史庫柏爾今天唯一美中不足的點是他近兩個月來，首次單場投出2次四壞球保送，但整場比賽綜觀下來，史庫柏爾始終牢牢掌控節奏。

「聽著，他是聯盟最頂尖的投手之一，能夠迅速對應對方策略，也從不輕言放棄，」老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）賽後指出，「今晚他的控球不如平常完美，但這不代表他控球差，如果這就算是他的狀況不佳，還能投出7局無失分，那他真的是一位了不起的投手。」

史庫柏爾也提到本戰控球並非處於完美無瑕的狀態，「我會在牛棚加強控球訓練，」史庫柏爾笑說，「24顆壞球？我一共投了多少球？」當得知自己共投了98球後，他表示，「那其實還不錯，只是我失投的幅度比較大，但就2次保送嘛，沒什麼大不了的。」

比賽前半段史庫柏爾遇到小亂流，2局下半一度面臨1、3壘有人的危機，且前3局就用了48球，但史庫柏爾臨危不亂，化解危機後第4與第5局只用了18球，6個出局數全為滾地球，展現在場上的調整與沉穩。

「那可能是我最驕傲的部分，我更為那種硬撐過去的內容感到驕傲，而不是開局就順的比賽，」史庫柏爾如此說道。

「我們可以在他先發的前後幾場比賽中更靈活運用牛棚，因為他太可靠了，他不需要完美，也不用扛起過多責任，但我可以根據他的表現，調整接下來幾天的投手安排，當他先發好又能吃局數時，我們接下來2、3、4場比賽都能受惠。」老虎主帥辛奇總結道。

關鍵字： MLB底特律老虎史庫柏爾克蕭

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