齊名道奇巨投克蕭！　老虎王牌締造125年罕見神紀錄

▲老虎當家左投史庫柏爾(Tarik Skubal)此役對金鶯繳出7局6K無失分好投奪勝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

底特律老虎王牌左投史庫柏爾(Tarik Skubal)在今天(台灣時間13日)先發交手金鶯的比賽中,再度展現近乎無解的投球壓制力,史庫柏爾主投7局僅被敲出3支安打,送出6次三振沒有失分,老虎最終4比1贏球,史庫柏爾也寫下一項比肩洛杉磯道奇3屆塞揚左投克蕭(Clayton Kershaw)的神紀錄。

史庫柏爾在近12場先發中的表現幾乎無懈可擊,自4月8日以來,他已經送出高達101次三振、僅有5次保送,防禦率更是低至1.47。大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,史庫柏爾成為大聯盟125季以來,第2位能夠在12場先發當中,送出100次三振以上、5次四壞保送以下的球員,上一位正是2016年的克蕭。

Tarik Skubal has 101 strikeouts and 5 walks in his last 12 starts



Skubal is the second pitcher to record 100+ strikeouts and 5 BB or fewer in a single-season 12-start span in at least the last 125 seasons, joining:



2016 Clayton Kershaw https://t.co/o61yIsrmRW