尼克尋帥四處碰壁　巴克利狠批「全世界最蠢的球隊」

▲尼克開除席波杜，但找不到接任人選。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克在解雇總教練席波杜（Tom Thibodeau）後遲遲未有接替人選，引發外界廣泛批評，NBA名人堂球星兼知名球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）更不留情面地怒斥球團毫無計畫，痛批其為「世界上最愚蠢的球隊」。

巴克利在總冠軍賽G3轉播前受訪表示，「尼克真是全世界最蠢的球隊，你不能炒掉一位好教練，卻沒有備案，席波杜做得很好，顯然隊裡內部有些事情發生，但沒後續計畫就動手？現在還被3位教練拒絕？我不知道他們到底想幹嘛。」

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席波杜本季帶領尼克打出51勝31敗，闖進睽違25年的東區冠軍賽，執教5年期間累積226勝174敗的例行賽戰績與24勝23敗的季後賽成績，使球隊逐漸成為東區強權，但季後賽敗給溜馬後，管理層仍果斷止步合作，引發爭議。

▲席波杜帶隊闖進東區決賽仍被開除。（圖／達志影像／美聯社）

更令情勢雪上加霜的是，尼克在尋找新任總教練的過程中屢遭拒絕，包括奇德（Jason Kidd）、芬奇（Chris Finch）、烏多卡（Ime Udoka）、史奈德（Quin Snyder）與多諾萬（Billy Donovan）等多位有經驗的NBA主帥皆拒絕面談申請，甚至連嘗試邀請退休名帥萊特（Jay Wright）與康乃狄克大學教練赫爾利（Dan Hurley）都遭婉拒，導致選帥作業陷入停滯。

前NBA總教練卡勒西摩（P.J. Carlesimo）也在節目《Ryen Russillo》中表示，「尼克總是覺得自己比別人聰明，認為他們不一樣、很清楚自己在做什麼，但實際上卻常常是自己最大的敵人。」

目前尼克仍握有由布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）領銜的具競爭力陣容，但隨著新教練遲未出爐，選秀與自由市場在即，外界對球隊管理階層的決策透明度與戰略前瞻性產生強烈疑慮。