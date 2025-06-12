許銘傑職務調換直言壓力來了！盼整合戰力、別讓傷兵再被操壞

▲許銘傑 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將今日宣布教練團調整，由原牛棚教練許銘傑接任一軍投手教練一職。面對上半季投手群「吃局不足」導致牛棚負荷較大的狀況，許銘傑坦言是目前急需改變的關鍵點，也指出近期已有轉好的跡象，「好消息是傷兵也要回來了！」

許銘傑指出，悍將上半季投手最大問題在於先發無法穩定吃局，導致牛棚幾乎「天天上班」，這使得整體投手運用變得困難。他表示，「這是我們目前要去改變的一個地方，但最近慢慢有越來越好的跡象，只是可能還需要再整合一下下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於接下來的調整方向，許銘傑透露，好消息是已有不少傷兵逐漸歸隊，「所以可能就要開始找他們適合的位置，讓他們有一個好的地方去發揮。」他強調，這些復原中的投手多數曾動過手術，要謹慎評估使用方式，「不能上半季就把他們操壞，也不一定誰一定丟什麼角色，會讓大家去嘗試、互補。」

不過對於現階段投手定位是否將做出變動，許銘傑表示，「目前沒有更動的想法，特別是長中繼的部分，還是要看後面戰局怎麼調配。不過受傷人員快回來了，這對我們來說是一大好消息。」

只是投手教練職務調動，有什麼差別嗎？許銘傑笑說，「當然有差啊！心情上不太一樣，壓力也來了。」他表示，過去在樂天擔任4年投手教練，轉戰悍將後原本扮演牛棚教練的角色，現在又重新扛起調度重任。

「我一直不斷地和選手們溝通，也努力去了解他們的個性，用我的方式告訴他們我希望他們做到什麼。畢竟我們年紀差很多，所以我更重視溝通，也感受到最近彼此間的連結越來越好。」許銘傑說。