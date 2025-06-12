運動雲

>

溜馬危機！透納生病「呼吸困難」　主帥：可能缺席G4

▲▼溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲透納G3賽後傳出生病消息。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬在總冠軍賽G3於主場以116比107擊敗雷霆，成功搶下系列賽2比1領先，但賽後卻傳出主力中鋒透納（Myles Turner）身體狀況不佳的消息，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也坦言，透納目前正與類似感冒的症狀搏鬥，不排除將缺席G4。

透納此役出賽29分鐘，全場11投僅3中，攻下9分，命中率明顯受到生病影響，卡萊爾賽後指出，「他現在身體不舒服，呼吸有些困難，我們會觀察明天他的情況，也許他明天不會和球隊待在一起。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

透納本場外線手感冰冷，甚至在籃下也屢次放槍，陷入進攻掙扎，然而，第4節的2個回合為他扳回顏面，先是在進攻端強打雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）成功取分，更重要的是在終場前2分鐘時，他接連在防守端壓制霍姆葛倫，先是蓋掉對方的三分球，接著再將禁區內的出手直接夯出界外、造成雷霆失誤，最終單場貢獻5次阻攻，比雷霆全隊還多。

溜馬目前士氣高昂，但若透納因病無法上陣，勢必將影響球隊禁區輪替與護框戰力，尤其系列賽關鍵G4僅隔1天舉行，溜馬若能再下一城，將握有3比1的巨大領先優勢，但少了透納，難度勢必提升。

關鍵字： NBA溜馬雷霆透納總冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

中信兄弟再簽新洋投李博登　披黃衫戰力補強再進化

中信兄弟再簽新洋投李博登　披黃衫戰力補強再進化

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

快訊／相隔25年總冠軍主場勝　哈利伯頓準大三元率溜馬G3撂倒雷霆

快訊／相隔25年總冠軍主場勝　哈利伯頓準大三元率溜馬G3撂倒雷霆

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

BTS柾國.智旻也退伍了！　瘋狂傻笑「沒化妝很害羞＞＜」

熱門新聞

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

中信兄弟再簽新洋投李博登　披黃衫戰力補強再進化

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悍將教練團異動　一軍投手教練換人

2孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍

3中信兄弟再簽新洋將！

4大谷翔平三壘打　連8戰敲安助道奇

5林昀儒乒超8連勝　受訪眼神求助王楚欽

最新新聞

1江國豪一軍隨隊！布坎南周末開箱？

2溜馬危機！透納生病「呼吸困難」

3許銘傑直言壓力來了！盼別再操壞傷兵

4悍將上半季已出局　陳金鋒坦言狀況多

5一軍僅打5場又下二軍！陳金鋒曝張進德傷勢

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

「最近事情比較多」　陳傑憲扛下壓力：失投被我掌握到

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366