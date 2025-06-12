溜馬危機！透納生病「呼吸困難」　主帥：可能缺席G4

▲透納G3賽後傳出生病消息。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬在總冠軍賽G3於主場以116比107擊敗雷霆，成功搶下系列賽2比1領先，但賽後卻傳出主力中鋒透納（Myles Turner）身體狀況不佳的消息，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也坦言，透納目前正與類似感冒的症狀搏鬥，不排除將缺席G4。

透納此役出賽29分鐘，全場11投僅3中，攻下9分，命中率明顯受到生病影響，卡萊爾賽後指出，「他現在身體不舒服，呼吸有些困難，我們會觀察明天他的情況，也許他明天不會和球隊待在一起。」

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透納本場外線手感冰冷，甚至在籃下也屢次放槍，陷入進攻掙扎，然而，第4節的2個回合為他扳回顏面，先是在進攻端強打雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）成功取分，更重要的是在終場前2分鐘時，他接連在防守端壓制霍姆葛倫，先是蓋掉對方的三分球，接著再將禁區內的出手直接夯出界外、造成雷霆失誤，最終單場貢獻5次阻攻，比雷霆全隊還多。

溜馬目前士氣高昂，但若透納因病無法上陣，勢必將影響球隊禁區輪替與護框戰力，尤其系列賽關鍵G4僅隔1天舉行，溜馬若能再下一城，將握有3比1的巨大領先優勢，但少了透納，難度勢必提升。