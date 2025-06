賈吉連三戰開轟　施密特壓制皇家助洋基奪系列勝

▲洋基重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基重砲、隊長賈吉(Aaron Judge)近期火力全開的打擊成績正逐漸逼近傳奇前輩貝比魯斯(Babe Ruth)與蓋瑞格(Lou Gehrig)的歷史成就;在今(台灣時間12日)交手皇家的比賽中,賈吉敲出本季第25轟,連3場比賽開轟,幫助洋基6比3收下比賽,系列賽3戰率先取得2勝0敗的成績。

前役10比2轟垮皇家的洋基,今天在2局上半就迎來大局,單局擊出4支安打海灌5分,其中沃爾普(Anthony Volpe)、威爾斯(Austin Wells)、葛斯密特(Paul Goldschmidt)、萊斯(Ben Rice)都有打點貢獻,條紋軍5比0取得領先。

7局上半洋基打線攻勢再起,賈吉面對皇家後援克魯茲(Steven Cruz)時敲出本季第25轟,他面對99英哩的紅中速球,以108.8英哩的擊球初速,敲出413英呎超大號全壘打,這球僅花4.8秒就飛出球場;賈吉賽後打擊率高達.394領先全聯盟,而後上壘率(.490)、長打率(.779)、安打數(98)與 OPS(1.269)也都是聯盟最佳,稱霸打擊五冠王。

賈吉目前在客場已連續54場比賽上壘,追平洋基隊史第4長紀錄,僅次於貝比魯斯(62 場)、基特(Derek Jeter)(60、54 場)與蓋瑞格的(60 場);這也是賈吉職業生涯第16次連續3場開轟,上一次是去年9月21至26日連5場比賽開轟。

「我覺得現在已經到誇張的程度了,每次他上場,就像準備好要摧毀對手一樣,平均打擊率就擺在那邊,若不是全壘打,那多半也是安打,他的表現真的非常驚人,」洋基先發投手施密特(Clarke Schmidt)賽後表示。

此外賈吉本戰也選到一次保送,根據聯盟資料指出,他是自1901年以來,第3位在球隊前66場比賽中有51場至少2次上壘的球員,前兩人正是貝比魯斯與蓋瑞格;對於賈吉驚人的表現,總教練布恩(Aaron Boone)賽後笑說「他應該被升上下一個聯盟,若真有那個聯盟,現在也擋不住他。」

除了賈吉亮眼表現,先發投手施密特亦有優秀發揮,施密特今天主投6局無失分,送出7次三振僅被敲出2支安打,過去3場比賽中施密特第2次6局無失分,賽後防禦率降至本季最佳的3.60。

「我覺得每次站上投手丘,我對自己的球路搭配和投球身份越來越有自信,這是一個不斷微調、自我發掘的過程,我們現在做得不錯,」施密特說道。

施密特本季10場先發中有9場失分3分以內,過去3場比賽中除了在克里夫蘭首局失分,其餘每局皆繳出鴨蛋,對此施密特補充,「現在我對所有球種都充滿信心,我也比較能接受在某些情況下不用非得投固定球種,也更敢在不同球數時果斷出手。」