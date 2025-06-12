賈吉連三戰開轟　施密特壓制皇家助洋基奪系列勝

▲洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基重砲、隊長賈吉（Aaron Judge）近期火力全開的打擊成績正逐漸逼近傳奇前輩貝比魯斯（Babe Ruth）與蓋瑞格（Lou Gehrig）的歷史成就；在今（台灣時間12日）交手皇家的比賽中，賈吉敲出本季第25轟，連3場比賽開轟，幫助洋基6比3收下比賽，系列賽3戰率先取得2勝0敗的成績。

前役10比2轟垮皇家的洋基，今天在2局上半就迎來大局，單局擊出4支安打海灌5分，其中沃爾普（Anthony Volpe）、威爾斯（Austin Wells）、葛斯密特（Paul Goldschmidt）、萊斯（Ben Rice）都有打點貢獻，條紋軍5比0取得領先。

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7局上半洋基打線攻勢再起，賈吉面對皇家後援克魯茲（Steven Cruz）時敲出本季第25轟，他面對99英哩的紅中速球，以108.8英哩的擊球初速，敲出413英呎超大號全壘打，這球僅花4.8秒就飛出球場；賈吉賽後打擊率高達.394領先全聯盟，而後上壘率（.490）、長打率（.779）、安打數（98）與 OPS（1.269）也都是聯盟最佳，稱霸打擊五冠王。

賈吉目前在客場已連續54場比賽上壘，追平洋基隊史第4長紀錄，僅次於貝比魯斯（62 場）、基特（Derek Jeter）（60、54 場）與蓋瑞格的（60 場）；這也是賈吉職業生涯第16次連續3場開轟，上一次是去年9月21至26日連5場比賽開轟。

「我覺得現在已經到誇張的程度了，每次他上場，就像準備好要摧毀對手一樣，平均打擊率就擺在那邊，若不是全壘打，那多半也是安打，他的表現真的非常驚人，」洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）賽後表示。

7 Strikeouts for Schmidt



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此外賈吉本戰也選到一次保送，根據聯盟資料指出，他是自1901年以來，第3位在球隊前66場比賽中有51場至少2次上壘的球員，前兩人正是貝比魯斯與蓋瑞格；對於賈吉驚人的表現，總教練布恩（Aaron Boone）賽後笑說「他應該被升上下一個聯盟，若真有那個聯盟，現在也擋不住他。」

除了賈吉亮眼表現，先發投手施密特亦有優秀發揮，施密特今天主投6局無失分，送出7次三振僅被敲出2支安打，過去3場比賽中施密特第2次6局無失分，賽後防禦率降至本季最佳的3.60。

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「我覺得每次站上投手丘，我對自己的球路搭配和投球身份越來越有自信，這是一個不斷微調、自我發掘的過程，我們現在做得不錯，」施密特說道。

施密特本季10場先發中有9場失分3分以內，過去3場比賽中除了在克里夫蘭首局失分，其餘每局皆繳出鴨蛋，對此施密特補充，「現在我對所有球種都充滿信心，我也比較能接受在某些情況下不用非得投固定球種，也更敢在不同球數時果斷出手。」