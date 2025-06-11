道奇野手連投2.1局！締57年來首見紀錄　本季已3度登板救援

▲K.赫南德茲今日再度登板救援。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（11）日客場對戰教士一役中，野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）在球隊落後9分情況下，自第6局接替登板，連投2又1/3局失2分，雖未能扭轉敗局，但其「野手長局數救援」的表現，創下大聯盟近57年來的罕見紀錄。

《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）指出，自1968年以來，尚未有非投手身份的球員在單場比賽中投滿2局以上，K.赫南德茲此舉堪稱「歷史性登板」。

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Now in to pitch for the Dodgers: Kiké Hernández... In the 6th inning pic.twitter.com/GL8GdVQ3Od — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 11, 2025

今日道奇以牛棚車輪應戰，首任投手崔維諾（Lou Trivino）先發投1局無失分；第2任右投手薩爾（Matt Sauer）自第2局上場，卻在4又2/3局中狂失9分、投球數高達111球；比賽至第6局、2出局一壘有人時，K.赫南德茲臨危受命登板。

雖然K.赫南德茲登板就先送出1次保送，但下一打席順利讓第8棒韋德（Tyler Wade）擊出中外野飛球，結束亂流；第7局，他先被對手敲出安打，又發生守備失誤與暴投，該局丟掉2分；第8局仍由其續投，雖再遇一、二壘危機，但成功化解危機，無失分。

K.赫南德茲本季已3度登板救援，累計投球4又1/3局，防禦率為2.08。儘管非專職投手，他的貢獻讓球迷驚呼連連，X平台上有不少留言表示，「Kiké根本是2代大谷翔平」、「Kiké竟然投了3場，太離譜了」、「Kiké辛苦了，登板還能壓制對手，真的猛。」

▲K.赫南德茲本季已登板救援3次。（圖／達志影像／美聯社）