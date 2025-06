道奇野手連投2.1局！締57年來首見紀錄　本季已3度登板救援

▲K.赫南德茲今日再度登板救援。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(11)日客場對戰教士一役中,野手K.赫南德茲(Kiké Hernández)在球隊落後9分情況下,自第6局接替登板,連投2又1/3局失2分,雖未能扭轉敗局,但其「野手長局數救援」的表現,創下大聯盟近57年來的罕見紀錄。

《洛杉磯時報》記者哈里斯(Jack Harris)指出,自1968年以來,尚未有非投手身份的球員在單場比賽中投滿2局以上,K.赫南德茲此舉堪稱「歷史性登板」。

