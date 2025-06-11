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大谷翔平Live BP飆6K製造15次揮空！投教盛讚狀態「正向前進」

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平今天在對教士隊之戰賽前，進行術後第3次實戰投打練習（Live BP），主投3局，僅被擊出1支安打，並飆出6次三振。道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）表示，「整體來看，他的狀況正朝著非常正面的方向前進。」

球隊原先預計6日對紅雀隊的系列賽期間安排這一場Live BP，但受到降雨影響而延期。對此，普萊爾教練表示，「原本計畫在周末進行，但因天氣因素延後了。不過他的狀況看起來很好。我們正持續增加球數，強度也有，控球與第2次相比改善許多。」

至於下一次Live BP的安排，目前尚未確定。他表示，「接下來幾天會觀察他的身體反應。球隊在一波連戰後會有休兵日，屆時會再決定下一步。」

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《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）在X（原推特）上速報大谷翔平今天的投球內容，並進一步指出，大谷製造了15次揮空，展現壓倒性投球內容。

球迷紛紛留言表示，「15次揮空，真讓人振奮」、「雖然對手只是小聯盟打者，但3局就能製造15次揮空真的太猛了」。

▲大谷翔平實戰投打練習。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平實戰投打練習。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇隊投球練習壓倒性表現振奮

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