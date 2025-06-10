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杜蘭特已是「馬刺的人」只差官宣？　美球評預言：選秀周公布

記者游郁香／綜合報導

馬刺近年選秀籤運極佳，今年除了抽中榜眼籤，還握有樂透區的第14順位，據《雅虎體育》的消息，他們有意將這枚14號籤當成交易籌碼。名球評西蒙斯（Bill Simmons）則爆料，2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）已是「馬刺的人，只差公布」，不過他並沒有內線消息，純粹是個人的大膽預言。

馬刺今年手握2枚樂透籤，聯盟內部普遍預期，馬刺不會交易掉榜眼籤，傾向選進羅格斯大學控衛哈波（Dylan Harper），與即將續約的福克斯（De’Aaron Fox）及年度最佳新秀卡索（Stephon Castle）組成天賦滿點的後場陣容；至於14號籤，他們則持開放態度。

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《雅虎體育》名記者歐康納（Kevin O’Connor）報導，馬刺已開放聽取關於今年第14順位選秀權的報價，可能將該籤與球員打包交易，換取即戰力。從陣容來看，馬刺在後場與中鋒位置已有足夠人手，因此目標應鎖定在能立即貢獻的側翼球員。

▲▼2屆FMVP杜蘭特已是馬刺的人？（圖／達志影像／美聯社）

▲2屆FMVP杜蘭特已是馬刺的人？美國球評西蒙斯大膽預言。（圖／達志影像／美聯社）

名球評西蒙斯近日則在節目上爆料，「如果杜蘭特要去馬刺的交易已經談妥、只是還沒對外宣布，我一點也不意外。」他認為這筆交易很可能已經敲定細節，並預言將在選秀周對外公布，「我之所以這麼想，是因為相比字母哥，杜蘭特的交易代價明顯較低。這樣一來馬刺既能維持競爭力，甚至可能打進季後賽第2輪，又能保住今年的榜眼籤。」

儘管西蒙斯坦承自己「沒有內線消息」，但他強調杜蘭特與馬刺之間的連結並非空穴來風。馬刺若打包幾位年輕球員就換來杜蘭特，還能保留榜眼籤補進哈波，將組成「即戰力與未來兼顧」的超夢幻陣容。若成真，KD與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的組合將瞬間讓黑衫軍躍居西區強權。

《雅虎體育》記者費雪（Jake Fischer）指出，聯盟中確實有多支球隊願意在「沒有延長合約保證」的情況下交易網羅杜蘭特，因為這位36歲的前得分王現行合約將在2025-26賽季結束，薪資為5470萬美元，若以「只租不簽」的角度操作，代價遠低於追逐「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

▲▼2屆FMVP杜蘭特已是馬刺的人？（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA聖安東尼奧馬刺Kevin DurantDylan HarperVictor WembanyamaBill SimmonsGiannis Antetokounmpo

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