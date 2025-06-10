杜蘭特已是「馬刺的人」只差官宣？　美球評預言：選秀周公布

Bill Simmons thinks Kevin Durant to the Spurs could be done ????



“I wouldn't be surprised if KD to the Spurs is done already… like they’ve agreed on the specifics and they’ll just announce it the week of the draft.”



(Via @rBillSimmonsPod) pic.twitter.com/tgtz9u8uzm — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) June 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

馬刺近年選秀籤運極佳，今年除了抽中榜眼籤，還握有樂透區的第14順位，據《雅虎體育》的消息，他們有意將這枚14號籤當成交易籌碼。名球評西蒙斯（Bill Simmons）則爆料，2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）已是「馬刺的人，只差公布」，不過他並沒有內線消息，純粹是個人的大膽預言。

Bill Simmons thinks a Kevin Durant trade to San Antonio might already be done, and both teams are just waiting to announce it



“I wouldn't be surprised if KD to the Spurs is done already and they just haven't announced it. Basically, they've agreed on specifics, just announce it… pic.twitter.com/T7qQCx0hZw — NBACentral (@TheDunkCentral) June 9, 2025

馬刺今年手握2枚樂透籤，聯盟內部普遍預期，馬刺不會交易掉榜眼籤，傾向選進羅格斯大學控衛哈波（Dylan Harper），與即將續約的福克斯（De’Aaron Fox）及年度最佳新秀卡索（Stephon Castle）組成天賦滿點的後場陣容；至於14號籤，他們則持開放態度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《雅虎體育》名記者歐康納（Kevin O’Connor）報導，馬刺已開放聽取關於今年第14順位選秀權的報價，可能將該籤與球員打包交易，換取即戰力。從陣容來看，馬刺在後場與中鋒位置已有足夠人手，因此目標應鎖定在能立即貢獻的側翼球員。

▲2屆FMVP杜蘭特已是馬刺的人？美國球評西蒙斯大膽預言。（圖／達志影像／美聯社）

名球評西蒙斯近日則在節目上爆料，「如果杜蘭特要去馬刺的交易已經談妥、只是還沒對外宣布，我一點也不意外。」他認為這筆交易很可能已經敲定細節，並預言將在選秀周對外公布，「我之所以這麼想，是因為相比字母哥，杜蘭特的交易代價明顯較低。這樣一來馬刺既能維持競爭力，甚至可能打進季後賽第2輪，又能保住今年的榜眼籤。」

儘管西蒙斯坦承自己「沒有內線消息」，但他強調杜蘭特與馬刺之間的連結並非空穴來風。馬刺若打包幾位年輕球員就換來杜蘭特，還能保留榜眼籤補進哈波，將組成「即戰力與未來兼顧」的超夢幻陣容。若成真，KD與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的組合將瞬間讓黑衫軍躍居西區強權。

《雅虎體育》記者費雪（Jake Fischer）指出，聯盟中確實有多支球隊願意在「沒有延長合約保證」的情況下交易網羅杜蘭特，因為這位36歲的前得分王現行合約將在2025-26賽季結束，薪資為5470萬美元，若以「只租不簽」的角度操作，代價遠低於追逐「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。