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菊池雄星飆7.1局無失分本季最佳奪第2勝　多用曲球讚捕手配球

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美日籍左投菊池雄星10日（台灣時間）擔任洛杉磯天使隊先發投手，於主場迎戰奧克蘭運動家隊，繳出本季最佳內容，主投7.2局，僅被敲出1支安打，無失分，送出5次三振、僅1次保送，成功拿下本季第2勝（5敗），防禦率也降至2.92。

菊池此役狀態火熱，首局就以滑球三振首名打者巴特勒（Lawrence Butler），接著連續解決13名打者。5局一出局後遭曼西（Max Muncy）敲出左外野安打中斷無安打紀錄，並投出一次保送，一度面臨二壘有人的小危機，但最終靠三壘滾地球脫困。

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第6局僅用5球完成三上三下，並首度登上本季第7局投手丘，同樣順利解決對手；第8局續投，面對首名打者卡茲（Tyler Soderstrom）耗費10球，最終以滑球三振對手，累積球數達104球後退場，獲得主場球迷起立鼓掌歡送。

目前菊池雄星本季戰績為2勝5敗，防禦率2.92，排名美聯第11位；特別在主場「天使球場」表現亮眼，出賽6場防禦率僅1.05，堪稱魔鬼主場等級。

談到本場優質表現，菊池表示：「最近牛棚投得很多，所以我希望能多撐一局、多解決一個出局數。最終能投這麼長，真的滿不錯的。」

他也提到本場控球更為精準：「今天我能在好球帶內進攻，這對結果有幫助。今天只投1次保送，最近保送偏多，所以今天有特別在意，能穩定在好球帶內對決，是個收穫。」

此外，他也特別提到本場曲球使用明顯增加，共投出18顆，並稱讚搭檔捕手達諾（Travis d'Arnaud）的配球功力：「這是崔維斯根據數據做出的安排，像對上盧克（Brent Rooker）時連投3顆曲球，今天基本上都照他的引導來配。」

談到第8局的壓力，他說：「有沒有讓跑者上壘，會直接影響後續投手的負擔，雖然有點吃力，但滑球能投進好球帶是關鍵，我覺得以最好的方式結束了。」

他也提到主場好投的原因：「今天也有很多球迷進場替我加油，我真的感受到滿滿能量。再加上這裡天氣穩定、溫暖，很適合投球。」

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