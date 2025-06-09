偷懶？迪佛斯敲滾地球後「慢跑」　紅襪總教練幫忙澄清

▲迪佛斯擊出滾地球後未全速衝刺。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪在對洋基系列賽最終戰以11比7勝出，不過重砲迪佛斯（Rafael Devers）第6局慢跑上壘的畫面，引發場邊與轉播單位高度關注，總教練柯拉（Alex Cora）對此在賽後簡短回應，強調此舉「並非消極怠慢」。

當時比賽進行至第6局，紅襪打出單局5分攻勢，迪佛斯擊出一記時速僅68英里的慢速滾地球，卻在跑壘時明顯放慢腳步，最終被洋基二壘手拉梅修（DJ LeMahieu）輕鬆刺殺出局，結束該半局攻勢，《ESPN》轉播隨即拍到柯拉站在休息區階梯頂端，凝視迪佛斯回到板凳席的畫面，2人也進行短暫交談。

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Here’s Alex Cora after Rafael Devers got back to the dugout.



Looks like he thought he was hurt… then wasn’t too thrilled after.pic.twitter.com/gKDhM6yvOB — Tyler Milliken (@tylermilliken_) June 9, 2025

賽後記者會上，柯拉面對此事僅表示，「那不是消極跑壘，就這樣。」當被追問是否與傷勢有關時，他簡潔地否認，「不是。」

不過外界早已注意到，迪佛斯近期屢次被拍到在跑壘與熱身時顯得較為謹慎，尤其左腳動作稍顯保留，轉播畫面中，他當下奔向一壘時似乎略有皺眉，儘管後續仍留在場上繼續比賽。

柯拉補充，「我們有討論過，如果他需要喘口氣，我會讓他喘，下一個打席，我就跟他說『那你就把球打出場外再慢慢跑吧』。」結果迪佛斯在第9局確實轟出一支393英尺、擊球初速高達111.2英里的全壘打，為球隊保險。

111 MPH off the bat



Rafael Devers blows this game wide open! pic.twitter.com/svDMP8iBLV — MLB (@MLB) June 9, 2025

本季迪佛斯改任指定打擊，原三壘守位已由布萊格曼（Alex Bregman）取代，迪佛斯至今已出賽67場，打擊率0.283、敲出14轟、貢獻57分打點，OPS達.929，領先美聯打點與保送榜。

紅襪此戰收下對洋基系列賽勝利，將返回主場迎戰光芒，至於迪佛斯的健康狀況，球團尚未進一步說明。