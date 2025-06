偷懶？迪佛斯敲滾地球後「慢跑」　紅襪總教練幫忙澄清

▲迪佛斯擊出滾地球後未全速衝刺。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪在對洋基系列賽最終戰以11比7勝出,不過重砲迪佛斯(Rafael Devers)第6局慢跑上壘的畫面,引發場邊與轉播單位高度關注,總教練柯拉(Alex Cora)對此在賽後簡短回應,強調此舉「並非消極怠慢」。

當時比賽進行至第6局,紅襪打出單局5分攻勢,迪佛斯擊出一記時速僅68英里的慢速滾地球,卻在跑壘時明顯放慢腳步,最終被洋基二壘手拉梅修(DJ LeMahieu)輕鬆刺殺出局,結束該半局攻勢,《ESPN》轉播隨即拍到柯拉站在休息區階梯頂端,凝視迪佛斯回到板凳席的畫面,2人也進行短暫交談。

Here’s Alex Cora after Rafael Devers got back to the dugout.



Looks like he thought he was hurt… then wasn’t too thrilled after.pic.twitter.com/gKDhM6yvOB