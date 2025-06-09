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悍將主題日藍鑽迷彩球衣閃耀全場　起亞啦啦隊應援超吸睛

▲悍將主題日。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將藍鑽迷彩主題球衣。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將年度盛會「G!POP流行音樂節」將於6月14日（六）、15日（日）在台北大巨蛋熱力開唱！今年再度攜手富邦證券，集結台韓人氣歌手與啦啦隊強勢陣容，打造棒球與音樂完美結合的夏日嘉年華。悍將球員也將換上本季第二套主題戰袍「藍鑽迷彩」，象徵場上最閃耀的鑽石戰士。

去年來台掀起轟動的韓職起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」也將再度來台應援，由曾來台的鄭嘉睿、朴星垠、劉世彬、劉世理領軍，帶來首度登場的高佳彬與趙多彬共6位成員，預計帶來更華麗的舞台演出，並將與Fubon Angels攜手熱力應援。

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球迷進場將可獲得「GUARDIANS應援手燈」，14日為「熱血藍」、15日為「熱情粉」，讓整座大巨蛋隨音樂與歡呼閃耀。兩天還各別加碼贈送小點心：14日發送可樂果MiNi蒜小辣口味20g，15日則為卡迪那小德薯濃厚茄汁口味15g。凡持票入場並完成驗票即可領取，每人限領一份，數量有限，送完為止。

▲悍將主題日。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將主題日。（圖／富邦悍將提供）

悍將主題日球衣「藍鑽迷彩」以球場「鑽石」為靈感設計，採用深藍、寶藍與冰藍交錯組成幾何迷彩，營造寶石折射般的視覺張力。主題商品系列包含主題球衣、短版上衣、棒球帽、短袖服飾與運動頭帶等，現場將於大巨蛋官方通路販售，數量有限，請球迷把握機會。

富邦證券除持續贊助主題日活動外，今年更加入「反詐大證悍」倡議，推動全民識詐行動。凡於活動期間完成悍將APP反詐宣導問卷，即可獲得APP點數；現場更設有「反詐家庭日」專區，宣導反詐觀念、守護球迷財產安全。

無論你是為了棒球、音樂還是應援而來，「G!POP流行音樂節」都是今年夏天最不可錯過的經典大秀。6月14、15日，台北大巨蛋見！

▲悍將主題日。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將主題日，起亞虎啦啦隊女孩。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 音樂節富邦悍將棒球反詐啦啦隊

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