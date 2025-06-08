界外球擊中小球迷眼部骨裂開刀　會長蔡其昌助轉院贈慰問金

▲新莊球場小球迷界外球砸中 。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將7日在新莊主場迎戰中信兄弟時，場內發生球迷遭界外球擊中的意外事件。中職聯盟及球團第一時間即刻處理，會長蔡其昌協助轉院安排，也與悍將球團共同幫忙處理後續事宜。

事件發生於比賽2局上，兄弟第9棒張仁瑋在與悍將左投陳仕朋激烈纏鬥期間，擊出一記界外球飛向一壘側觀眾席，不慎擊中一名小朋友的臉部，現場觀眾為之震驚，氣氛一度緊張。悍將休息區包括新洋投布坎南等人也露出關切神情，探頭關注狀況。

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悍將球團立即派遣防護員協助現場處置，並安排輪椅協助小朋友移動，緊急聯繫救護車由家屬與工作人員陪同送醫治療。球團強調將持續與家屬保持聯繫，提供必要協助。

中職聯盟8日表示，昨日於新莊球場遭界外球擊中的球迷受傷後，已在聯盟協助下送醫並完成治療。球迷左眉上方有約3至5公分撕裂傷，已進行傷口縫合，並針對骨裂情況進行開刀，眼球部分目前醫生判斷都很完整，但有局部瘀血，仍需持續觀察與追蹤。

聯盟與球團將持續關心該球迷恢復情形，並協助處理後續保險公司理賠事宜。會長昨日得知後也立即與球團協助球迷轉院治療事宜，並準備慰問金關心，希望小球迷早日康復。